Ciclabile Anello del Sale verso la realizzazione

Dopo l’avvio dei lavori di riqualificazione del Centro Visite Saline di Cervia, ora ci si avvia alla realizzazione della pista ciclabile ‘Anello del Sale’ - dal costo complessivo di 2.550.000 euro (finanziata con il PNRR per l’importo di 2.400.000 mentre i restanti 150.000 euro saranno a carico dell’amministrazione comunale). La pista ciclabile partirà dal Centro visite Saline, fiancheggiando la Salina Camillone, proseguendo a fianco della Strada Provinciale 254 fino all’Hotel Ficocle. Fiancheggerà la Strada Provinciale n.6 fino al canale circondariale per poi proseguire nella carraia adiacente al canale circondariale fino alla via Ficocle e terminare all’incrocio con la Strada Statale Adriatica. Il progetto, dunque, si propone di potenziare l’attrattività turistica e contribuire allo sviluppo delle aree del Parco del Delta del Po attraverso una serie di interventi che, in modo sinergico, agiscono lungo alcune linee di azione fra cui i ’Percorsi natura ed escursionistici: potenziamento dei percorsi turistico - naturalistici ed escursionistici e del sistema di visita e di accoglienza’.

Infatti, Il contributo ottenuto per la nuova ciclabile ‘Anello del sale’ fa parte del fondo più complessivo del PNRR destinato al comparto delle Saline e alle Pinete che ammonta a 6,5 milioni di euro e che comprende anche il Centro visite Saline, il Museo del Governo delle Acque, la valorizzazione del Parco Naturale di Cervia, i percorsi naturalistici della pineta di Milano Marittima e la realizzazione della torre di avvistamento.

l Comune di Cervia può vantare quasi 40 km di piste ciclabili esistenti riconosciute a livello regionale. La ciclabile "Anello del Sale" ha perciò l’obiettivo di implementare l’offerta di percorsi ciclo naturalistici di cui è già dotato il territorio comunale, sviluppando ulteriormente modalità di fruizione "slow" del territorio cervese.

