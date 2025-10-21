Ciclabile di Madonna dell’Albero. Completato il secondo tratto

È stato completato il secondo tratto della ciclabile tra Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero e da oggi sarà aperto e fruibile.

L’intervento, dal valore di 660 mila euro, è stato cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Ravenna.

Il primo stralcio, realizzato negli anni scorsi, ha riguardato la realizzazione di un percorso protetto in via del Pino a Ponte Nuovo, con termine in corrispondenza di via dell’Ulivo. I lavori di questo secondo tratto appena terminato sono partiti da via dell’Ulivo, all’incrocio con via del Pino per circa 700 metri lungo il confine dello scolo Arcobologna, proseguendo poi all’interno del parco pubblico fino ad arrivare all’incrocio con via Monsignor Casadio e via Turci. Da questo punto, fino a via Cella, è stato realizzato un percorso ciclopedonale protetto, con la sistemazione e l’adeguamento dei marciapiedi esistenti, nuova segnaletica e cordolature spartitraffico di sicurezza. Ll’intero percorso ha una lunghezza di circa 1,2 chilometri.

In via Turci, lato civici pari, sono stati sistemati anche i tratti di marciapiede mancanti ed è stata regolamentata la sosta con apposita segnaletica. In via Cella il percorso prosegue lungo la fascia laterale esistente fino alla scuola davanti alla rotatoria. Tutto il percorso lungo lo scolo fino al parchetto pubblico è illuminato con un nuovo impianto di illuminazione, attivo a partire dalle prossime settimane.