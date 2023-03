Ciclabile di Madonna dell’Albero "In autunno la gara per i lavori"

Serviranno ancora mesi, certo. Mesi per finire le pratiche, per appaltare la gara e poi per eseguire i lavori. Ma ora almeno la strada appare spianata e così, dopo la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso di una società immobiliare oppostasi all’esproprio dei propri terreni, la ciclabile tra Madonna dell’Albero e Ponte Nuovo appare un po’ più vicina. Un documento del Comune dei giorni scorsi determina la spesa in 660mila euro, cifra non troppo dissimile dai 650mila stimati nel 2016. "Il progetto della pista ciclabile sta procedendo come da progetto approvato, nella sua completezza – commenta l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte –. Oggi stiamo perfezionando la procedura espropriativa, i costi verranno rivisti prima di andare in gara. Stimo che si arriverà ad andare in gara nel periodo estivo-autunnale".

La questione si trascina avanti da anni: ne sono passati dieci dalle pedalate di protesta dei cittadini di Madonna dell’Albero, che chiedevano una ciclabile di collegamento alla città. I sopralluoghi dei tecnici hanno però escluso la possibilità di realizzare un percorso lungo la Ravegnana o lungo la via 56 Martiri a causa della mancanza di spazio, così è stato proposto un percorso alternativo che corre tra i campi e che congiunge la frazione alla vicina Ponte Nuovo. Il primo pezzo è già stato realizzato, ma la parte più consistente del progetto era bloccata da un ricorso al Tar dal 2018. Lo scorso ottobre il Comune l’ha avuta vinta e ora sono ripartite le procedure per arrivare al completamento del progetto.

Il percorso da via del Pino a Ponte Nuovo proseguirà nelle aree agricole accanto allo scolo consorziale Arcobologna fino a via monsignor Casadio, a Madonna dell’Albero. "Nei primi 25 metri – si legge nel documento del Comune – la pista sarà realizzata con sovrastruttura idonea al passaggio di mezzi per consentire l’accesso sia alla corsia di transito del Consorzio di Bonifica, sia al fondo privato che altrimenti rimarrebbe intercluso". A Madonna dell’Albero poi "da via monsignor Casadio a via Cella si prevede di realizzare un percorso protetto – prosegue il Comune – sistemando e adeguando i marciapiedi esistenti. In particolare in via Turci saranno completamente rifatti i marciapiedi che si presentano particolarmente ammalorati" e "si creerà un percorso protetto lato civici dispari di 2,50 metri con cordolo alto per evitare anche la sosta".

Sara Servadei