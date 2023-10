Ciclabile in viale Volturno, al via il cantiere

Dopo la pausa estiva sono ricominciati i lavori per la ciclopedonale in viale Volturno, nel tratto da viale Mille a viale Milazzo. Le opere erano iniziate nel mese di aprile con la posa della nuova conduttura dell’acqua e dei relativi allacci da parte di Hera. L’intervento è omogeneo e in continuità col tratto già realizzato da via Nazario Sauro a viale dei Mille. È previsto il proseguimento del percorso ciclopedonale con il posizionamento degli elementi di arredo e la riorganizzazione dei parcheggi. Non sono previsti abbattimenti di piante. L’intervento ha un costo complessivo di 460.000 euro di cui 340.000 a carico del comune e 120.000 finanziati dalla Regione. La ciclabile sarà realizzata da viale dei Mille fino a viale Milazzo, con le stesse caratteristiche, andando a completare l’asse da via Nazario Sauro a viale Milazzo. Ad oggi, infatti, in corrispondenza del porto canale partono 3 percorsi ciclo pedonali: il primo raggiunge la pista ciclabile del Lungomare Deledda attraversando il Borgomarina. A metà del suo tragitto incrocia viale Volturno dal quale parte un altro tracciato ciclopedonale in direzione nord-sud che però si interrompe all’altezza del viale dei Mille. Obbiettivo dell’intervento è completarlo fino al nuovo viale Milazzo per una lunghezza complessiva di 550 metri. La conclusione dei lavori è prevista la prossima primavera.

i.b.