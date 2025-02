Ciclabile su via Fiumazzo a Belricetto, progetto da oltre un milione

È stato presentato ai residenti della frazione di Belricetto di Lugo il progetto esecutivo realizzato dalla Provincia di Ravenna per la pista ciclabile sulla strada provinciale 17, via Fiumazzo. "Un intervento atteso e caldeggiato dalla popolazione da circa vent’anni – afferma l’assessora ai Lavori pubblici di Lugo, Veronica Valmori –. Quando la Provincia ci ha elencato la fattibilità di una serie di opere, l’Amministrazione comunale ha sostenuto proprio questo progetto tra tutti, ben consapevoli delle richieste dei residenti". Il progetto si inserisce in un quadro più generale di interventi dedicati al miglioramento della sicurezza della circolazione, soprattutto a favore delle utenze deboli. Via Fiumazzo ha una larghezza della carreggiata di 6,10 metri ed è soggetta a notevoli volumi di traffico pesante data la presenza della vicina discarica di Voltana. Le criticità riscontrate sono in particolare nel tratto dal km 5+305 al km 5+705 dove è assente il marciapiede. Nelle valutazioni che sono state eseguite dagli uffici provinciali, la presenza di una pista ciclopedonale in quel tratto di via Fiumazzo, non solo metterebbe in sicurezza i pedoni e le utenze deboli dal traffico, ma potrebbe anche incentivare l’uso di mezzi ecologici e salutari come, appunto, le biciclette. L’intervento progettato prevede la realizzazione quindi di un percorso ciclopedonale per un tratto di 400 metri all’interno del centro abitato, quello individuato appunto dal km 5+305 al km 5+705, che avrà una larghezza di 3 metri.

I lavori previsti nel progetto prevedono lo scotico del terreno vegetale, la sovrastruttura sarà costituita da uno strato di 25 cm di misto granulare stabilizzato, uno strato di 7 cm di binder e da uno strato di usura di 3 cm. La pavimentazione della pista ciclabile sarà contenuta entro cordoli di separazione dalla strada di 25 centimetri di altezza. In alcuni tratti della pista sarà necessario tombinare i fossi esistenti con tubazioni, così come occorre procedere al rifacimento dei vari passi carrabili e, dove occorre, delle recinzioni che delimitano i campi e le case private che si trovano lungo il percorso. Nel tratto più a nord, per una lunghezza di circa 130 metri, sarà inoltre necessario realizzare un muro di contenimento e una recinzione, poiché si tratta di un’area non delimitata e in quota più bassa rispetto all’adiacente strada. La cifra che la Provincia ha messo a bilancio per la realizzazione dell’opera, che rientra all’interno dell’accordo quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione per la rete stradale di competenza provinciale, è di 1.200.000 euro. Una volta affidati i lavori da parte della Provincia di Ravenna, il cronoprogramma per la loro esecuzione prevede un tempo di realizzazione di 150 giorni. I residenti, accolta la notizia tramite l’assemblea pubblica, non aspettano altro che l’avvio dei lavori, attesi da oltre vent’anni.

Matteo Bondi