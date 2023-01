Ciclabile verde e una nuova torre nel Parco

Si accelera sulle opere pubbliche, in particolare per quelle che hanno ricevuto risorse dal Pnrr, al fine di non disperdere i fondi ottenuti. E così è stato approvato il progetto esecutivo per la ciclabile Anello del sale. Costo complessivo: 2 milioni e 550mila euro, di cui 2 milioni e 400mila con copertura finanziaria dal Pnrr e i restanti 150mila a carico dell’amministrazione comunale. Tramite la nuova ciclabile si intende potenziare l’attrattività turistica e contribuire allo sviluppo delle aree del Parco del Delta del Po.

Parziale cambio di programma invece per la realizzazione della torre di avvistamento nelle saline di Cervia. Infatti l’amministrazione comunale ha ritenuto di modificare l’intervento originario di realizzazione della Torre, prevedendo la costruzione di una torre di avvistamento ex novo in posizione differente rispetto all’attuale torre dell’acquedotto. Il cambio nei piani è arrivato in seguito a valutazioni più approfondite circa il luogo in cui verrà costruita e l’impatto che avrà nei confronti delle attività presenti nell’area del Centro Visite Saline, e più nello specifico con l’obiettivo di aumentare l’interazione tra la nuova torre e l’ambito paesaggistico circostante nonché proprio la futura ciclabile Anello del sale. Per questa ragione, come già annunciato, entro il 2023 sarà abbattuta la torre piezometrica di via Bova a seguito del nulla osta giunto dal Parco del Delta del Po.

La torre pensile dell’acquedotto è una struttura mastodontica di oltre 50 anni, posizionata accanto al Centro Visite Saline e ben visibile dalla strada Statale Adriatica. Il suo abbattimento, in programma presumibilmente verso la fine del prossimo anno, è la conclusione alla quale si è arrivati dopo avere appurato l’eccessiva onerosità della struttura, rispetto al suo reale utilizzo, in relazione a un eventuale intervento di adeguamento sismico. Inoltre la torre è ormai fortemente impattante nel contesto in cui si trova, ovvero all’interno dell’oasi naturale delle Saline di Cervia: prima dell’abbattimento però occorrerà ancora tempo, al fine di spostare le antenne telefoniche che si trovano sulla torre. Successivamente si procederà poi alla sua demolizione.

Dopo l’abbattimento della torre piezometrica attuale verrà realizzata, per un costo stimato di 300mila euro, la nuova una torre di avvistamento presso il Centro Visite.

Ilaria Bedeschi