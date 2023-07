Ciclabili e via Baccarini risistemata Ecco il piano da mezzo milione

A corredo dei lavori di rigenerazione di piazza Cesare Battisti, il piazzale della stazione ferroviaria, che trasformeranno l’ex scalo merci nell’hub delle autocorriere liberando così la vecchia stazione di viale delle Ceramiche, arrivano alcuni interventi per migliorare la viabilità smart di Faenza. Sulla scorta di uno studio della società delle Ferrovie, infatti, che evidenzia quanto la stazione di Faenza sia ben inserita nel tessuto urbano, attraverso i Programmi speciali per gli ambiti locali, Psal, ha ottenuto un finanziamento di quasi 500mila euro per opere accessorie così da potenziare la mobilità sostenibile attorno alle stazioni di Castel Bolognese e Faenza. Inizialmente destinato alla realizzazione del sottopasso da piazza Cesare Battisti verso via Filanda Nuova, per lungaggini progettuali e per un approfondimento da parte di Rfi, si è deciso di dirottare il finanziamento, altrimenti non utilizzabile, su altre azioni necessarie. Parte di quel contributo verrà quindi impiegato nella città manfreda per rafforzare i flussi di collegamento attraverso la riqualificazione della viabilità esistente con azioni che metteranno in connessione percorsi già esistenti con nuovi tratti ciclo-pedonali, a vantaggio della sicurezza degli utenti deboli della strada. Gli interventi a Faenza interessano la riqualificazione di viale Baccarini, la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale in via Masaccio e di un percorso ciclopedonale in corso Garibaldi, dal sottopasso a viale IV Novembre.

In viale Baccarini, da viale Tolosano alla stazione, si interverrà sia sulla carreggiata principale che nelle controstrade; qui verranno rifatti gli asfalti, la segnaletica verticale e orizzontale e si creeranno due attraversamenti pedonali luminosi per aumentare la sicurezza dei pedoni in fase di attraversamento nella larga carreggiata. Per quanto riguarda via Masaccio, dalla rotatoria di via San Silvestro a via Filanda Nuova, dove è prevista, nelle intenzioni del progetto di rigenerazione della stazione, l’uscita del sottopasso ciclopedonale dal piazzale della stazione verso via Filanda, verrà realizzato una nuova ciclopedonale che metterà in sicurezza i pedoni e chi usa le bici. In corso Garibaldi si realizzerà invece un percorso ciclopedonale protetto verso il semaforo di viale IV Novembre-viale delle Ceramiche e una nuova segnaletica verticale. L’intervento in quella zona sarà l’occasione di mettere mano al sottopasso di corso Garibaldi. I lavori dell’importante collegamento tra il centro e la zona di via Ravegnana-Filanda Nuova riguarderanno il rifacimento della pavimentazione che risulta sconnessa e una pulizia dei muri con il recupero di altre parti. Il costo dell’intervento sarà pari a quasi 500mila euro, più circa 60mila dal Comune di Faenza.

