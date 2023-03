Ciclista sessantenne trasportato al Bufalini

Un cicloamatore di Santa Maria in Fabriago impegnato con alcuni compagni di pedalate è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente stradale nel Faentino. L’uomo, verso le 13.15 di ieri, si trovava, assieme a un nutrito gruppo di cicloturisti, in via Rinfosco, nel comune di Castel Bolognese con direzione Serra-Monticino. Per cause in corso di accertamento da parte della pattuglia della polizia locale dell’Unione intervenuta sul posto per i rilievi di legge, l’uomo secondo quanto raccontato dai suoi compagni, deve aver perso il controllo della bicicletta finendo a terra, verosimilmente dopo aver urtato un’automobile che arrivava in direzione opposta. L’urto è stato particolarmente violento, tanto da far rompere il caschetto di protezione che il 60enne indossava. Scattato l’allarme, partito da uno dei cellulari dei compagni di pedalata, sul posto oltre alla polizia locale anche l’eliambulanza del 118 che dopo aver caricato il cicloturista si è diretto al Trauma Center Bufalini dove l’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata. La dinamica è ancora tutta da chiarire per capire se l’uomo sia caduto da solo o siano intervenute cause terze.