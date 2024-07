Ciclista travolta da auto. Trascinata per 30 metri sotto gli occhi del marito

Versa in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena una donna di 50 anni, residente ad Alfonsine, che ieri mattina, alle porte di Lugo, mentre in sella ad una mountain bike percorreva via del Pero in compagnia del marito si è scontrata con una Fiat Punto che veniva dall’opposta direzione. L’auto era condotta da una 58enne, originaria del Marocco e residente a Fusignano, al cui fianco sedeva una sua connazionale, entrambe rimaste illese. A seguito dell’impatto la 50enne è rimasta incastrata sotto l’auto e trascinata per una trentina di metri, riportando gravi traumi. Illeso, ma sotto choc, il marito. L’incidente si è verificato intorno alle 10.30. La coppia di ciclisti stava percorrendo via del Pero, rimasta chiusa a lungo, da via Sant’Andrea verso Lugo e avrebbe poi proseguito verso le colline faentine per assistere al passaggio del Tour de France. Il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna è al lavoro per accertare le cause dell’incidente. I vigili del fuoco hanno operato a lungo per liberare la ciclista da sotto il veicolo, utilizzando un crick per sollevarlo. Dopo aver ricevuto le prime cure, la ciclista è stata trasbordata sull’elicottero di Ravenna Soccorso, decollato con un codice di massima gravità. Sempre ieri si è registrato un altro grave incidente sulle strade della Bassa Romagna. Alle 14 lungo la statale 16 Adriatica, a duecento metri dallo svincolo per Voltana, un 76enne veronese al volante di una Fiat Tipo, in direzione Ferrara, ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e finendo nel fossato alla sua sinistra. A bordo c’erano la moglie e, sul sedile posteriore, il fratello 86enne del conducente. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, trasportato con l’elicottero all’ospedale ferrarese di Cona. Sul posto sono inoltre intervenute due ambulanze ed i vigili del fuoco di Lugo. Ferite di media gravità per gli altri coinvolti.

Luigi Scardovi