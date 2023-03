Ciclista travolta da furgone Trasportata in elicottero a Cesena

In sella a una bici stava percorrendo via Quarantola diretta verso Lugo quando, per cause in corso di accertamento da parte del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia locale della Bassa Romagna, è stata investita da un furgone Peugeot ‘Expert’ condotto da un 25enne che procedeva lungo la stessa direzione di marcia. La ciclista, una 77enne residente in zona, è stata sbalzata dal sellino riportando un trauma cranico. L’incidente si è verificato ieri intorno alle 12 alle porte di Lugo lungo il tratto della trafficata strada provinciale 14 ‘Quarantola’, compreso tra la rotatoria all’altezza di via Sant’Andrea e il centro della città. Sul posto è intervenuta un’ambulanza il cui personale, dopo una rapida valutazione delle condizioni della donna (rimasta cosciente), ha richiesto l’intervento dell’elicottero, atterrato alcuni minuti dopo al centro della stessa rotonda. La pensionata ha ricevuto le prime cure ed è stata poi trasportata sul velivolo, che è poi decollato per il ‘Trauma Center’ dell’ospedale cesenate. A effettuare i rilievi di legge e a regolare il traffico a senso unico alternato è stato il personale del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia locale della Bassa Romagna, presente con due pattuglie. Quello verificatosi ieri giunge a neppure 24 ore dal pauroso incidente, sempre alle porte di Lugo, che mercoledì pomeriggio, lungo via Alberico da Barbiano all’altezza del cavalcaferrovia, ha visto coinvolto un motociclista di 45 anni, anch’egli trasportato in elicottero al ‘Bufalini’.

Lu.Sca.