Ciclista travolto e ucciso. Grave giovane centauro

Ha destato profondo cordoglio la scomparsa di Antonio Ballardini, il ciclista fusignanese di 86 anni che giovedì pomeriggio, mentre in sella alla sua bicicletta percorreva via San Savino (trafficata strada che collega Alfonsine a Fusignano) è stato investito da una Volkswagen Golf, perdendo la vita praticamente sul colpo. Al volante dell’auto c’era un 46enne residente a Imola. Il tragico incidente, le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Fusignano competente per territorio, si è verificato intorno alle 16.30. La vettura procedeva con direzione di marcia Alfonsine-Fusignano, quando all’altezza della località di Scambio si è verificato il pauroso impatto. L’anziano è stato stato sbalzato dal sellino, infrangendo la porzione lato guida del parabrezza e cadendo rovinosamente a terra, mentre la bici è volata nel fossato. Anche la vettura ha terminato la sua corsa nel fossato. Nonostante il pur tempestivo intervento dei mezzi del 118, per l’86enne non c’è stato purtroppo nulla da fare. I funerali, non appena arriverà il nulla osta della Procura, si terranno nei prossimi giorni nella chiesa arcipretale di Fusignano. Poi l’86enne sarà cremato e riposerà nel cimitero del paese.

Un altro grave incidente – che ha visto in questo caso coinvolte un’auto e una moto – è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Lugo in via Di Giù. Erano circa le 13, quando una Dacia Duster condotta da una 57enne residente a Castel Bolognese stava percorrendo via Di Giù proveniente dal centro di Lugo e diretta verso via Piratello. Nello svoltare a sinistra in via Falcone, per cause al vaglio del Nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna, è avvenuto lo scontro con una moto Yamaha 125 sul cui sellino sedeva un 17enne residente a Bagnacavallo, il quale procedeva lungo via Di Giù in direzione opposta, ossia diretto verso il centro di Lugo. Uno scontro frontale-laterale che ha fatto sbalzare il giovane dalla moto. Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi del 118 unitamente a più pattuglie della Polizia locale della Bassa Romagna. Le condizioni del 17enne si sono rivelate purtroppo gravi (in un primo momento pare che avesse perso conoscenza) e i sanitari hanno pertanto allertato l’elicottero di Ravenna Soccorso, atterrato pochi minuti più tardi nel piazzale del palazzetto dello sport di via Sabin a Lugo. È qui che è avvenuto il trasbordo dall’ambulanza al velivolo, che poi è decollato per il nosocomio cesenate con un codice di massima gravità. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, il traffico lungo un tratto di via Di Giù, a quell’ora piuttosto trafficata, è stato fatto procedere a senso unico alternato per alcune decine di minuti.

Lu.Sca.