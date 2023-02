Ciclisti trovano soldi e li consegnano alla polizia locale

Il sindaco Massimo Medri ha incontrato un gruppo di ciclisti, che, a Cesena, ha trovato un’importante somma di denaro e l’ha consegnata al comando di polizia locale.

"Un nobile gesto civico, che rappresenta un modello da seguire, in modo particolare in un momento in cui a fare notizia è soprattutto chi dà il cattivo esempio", ha dichiarato il primo cittadino. All’incontro erano presenti i cervesi Oberdan Gardini, Elio Gobbi e Giancarlo Biondi, oltre a Maurizio Marconi di Cesenatico ai quali è stato consegnato un piccolo ricordo dell’incontro.