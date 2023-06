Ciclo di incontri sull’alluvione

Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina organizza una serie di incontri rivolti ai genitori per offrire confronto e sostegno sul momento emergenziale. Gli incontri sono rivolti a tutte le famiglie, coinvolte o meno. Il primo incontro ‘Genitori in tempo di alluvione’ si terrà mercoledì 21 alle 20.15 a Riolo Terme, a seguire mercoledì 28 sempre alle 20.15 a Castel Bolognese e infine mercoledì 12 luglio a Solarolo. Inoltre, per sostenere le famiglie maggiormente coinvolte dall’alluvione, il Centro organizza un ciclo di incontri psicoeducativi in collaborazione con psicologi specializzati. Il primo incontro di gruppo per genitori e figlie dai 6 ai 10 anni si terrà a Faenza giovedì 22 alle 17.30 alla sala riunione di via San Giovanni Bosco 1.

Iscrizione obbligatoria. Info: 0546 691871 o [email protected]