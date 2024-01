’Ciclocross di Santo Stefano’, 130 atleti si sono sfidati a Lugo

Ben 130 atleti, tra agonisti e amatori, impegnati in un percorso di 2.700 metri tra scalinate, una discesa tecnica in un boschetto, tratti veloci e scivolosi sull’erba bagnata. È la sfida del percorso ’Ciclocross di Santo Stefano’, traslocato quest’anno in via eccezionale da Riolo Terme a Lugo, dove ha avuto luogo l’undicesima e terz’ultima prova dell’Adriatico Cross Tour. Lo spettacolo tecnico-sportivo, nella cornice del parco delle Lavandaie, è stato organizzato dal sodalizio Biotraining Cycling Team con la collaborazione della Polisportiva Villafontana, dell’amministrazione comunale di Lugo, dell’associazione Parco delle Lavandaie e del Consorzio di Bonifica della Romagna.

A dare brio all’evento non solo gli adulti ma anche un colorito gruppo di bambini tesserati e non (circa una ventina) per la manifestazione promozionale di Gioco Ciclismo, il tutto accompagnato da musica e dalla voce dello speaker Cesare Natali.

Erano presenti l’ex iridato under 23 strada Filippo Baroncini, il plurimedagliato del cross Michele Potenza, il commissario tecnico azzurro degli under 23 Marino Amadori e il sindaco di Lugo Davide Ranalli.