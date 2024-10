Cicloturista travolto da un cinghiale in fuga

Un altro grave incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato, nella zona del Monticino di Brisighella, dove un cicloturista è stato travolto da un cinghiale in fuga. L’animale, in corsa per sfuggire a una braccata di caccia autorizzata, è riuscito a scappare dai cacciatori, trovandosi poi a incrociare il percorso del ciclista proprio nel momento dell’impatto. Il cinghiale ha attraversato la strada all’improvviso, travolgendo il malcapitato cicloturista che, a seguito dello scontro, è caduto rovinosamente sull’asfalto. Le condizioni del ciclista sono apparse subito serie ed è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118, che hanno deciso di trasportarlo d’urgenza in elicottero all’ospedale. L’incidente ha destato grande preoccupazione, evidenziando ancora una volta i rischi legati alla convivenza tra fauna selvatica e attività umane, soprattutto in aree dove la presenza di animali di grossa taglia, come i cinghiali, è frequente.