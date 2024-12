Cicloturistica Baracca, premiati i ’campioni sociali’ più attivi

Come avviene ogni anno, nei giorni scorsi la cicloturistica Baracca di Lugo ha organizzato il pranzo sociale e fatto il punto sull’anno che sta finendo. Oltre 110 i partecipanti, a conferma della grande voglia di stare insieme, sui pedali e a tavola. Molto apprezzata anche la presenza della sindaca di Lugo Elena Zannoni, che ha preso parte alle premiazioni dei soci in base al punteggio ottenuto da ognuno nelle partecipazioni ad almeno 25 raduni e ‘Gran Fondo’. Campione sociale 2024 è risultata Sonia Cortesi, seguita a ruota da Michele Tenasini. Hanno inoltre ricevuto un attestato speciale Paolo Lini, che ha partecipato a tutte le 14 ciclostoriche del Circuito ‘Giro d’Italia d’Epoca’, e Gianluca Ancarani, capofila del Racing Team che ha partecipato a una decina di Gran Fondo agonistiche in Italia e ai Mondiali di ciclismo amatoriale disputatisi in settembre ad Aalborg, in Danimarca. I dirigenti della cicloturistica Baracca hanno rimarcato che lo spirito dei soci "è la chiave che permette di organizzare una manifestazione come il Giro della Romagna, che continua a essere una delle più partecipate e apprezzate gran fondo cicloturistiche del panorama nazionale. La sua 44esima edizione avrà luogo il 4 maggio 2025, sempre con partenza e arrivo a Lugo".

La cicloturistica Baracca di Lugo quest’anno è arrivata a 52 anni di attività.

Luigi Scardovi