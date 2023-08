Ciclovia Adriatica a rischio Fondi tagliati dal Governo

La ciclovia Adriatica, che nel territorio ravennate avrebbe dovuto collegare Porto Corsini alla Pineta di Classe, potrebbe rimanere un bel sogno irrealizzato. A lanciare l’allarme è l’assessore regionale Andrea Corsini. "Il Governo – spiega – taglia quasi 23 milioni di euro del Pnrr su 44,7 totali destinati ai tracciati emiliano romagnoli delle ciclovie nazionali Sole, Vento e, appunto, Adriatica. Un fatto molto grave che penalizza chi rispetta i tempi ed è pronto a concludere i lavori entro il 2026". In Emilia Romagna infatti sono già in corso le progettazioni esecutive da parte dei Comuni e il progetto ravennate della ciclovia Adriatica era stato approvato un mese fa dalla Giunta del Comune di Ravenna.

"Nella nostra regione – prosegue Corsini – i Comuni hanno già in corso le progettazioni esecutive di tutti i progetti. Ravenna, solo per fare un esempio, ha già fatto un bando per sei milioni di euro, e questo nonostante la terribile alluvione che l’ha colpita". Per questo l’assessore regionale chiede al Governo di riconsiderare la decisione presa o almeno "di permettere a chi ha lavorato e sta lavorando bene, di poter procedere con altre risorse certe e garantite, senza ulteriori ritardi".

La rimodulazione del Pnrr prevede, in particolare, per la Sole un taglio di 8milioni e 750mila euro su un totale di 18 milioni, per la Vento di 7,8 milioni di euro su un totale di più di 15 milioni e per l’Adriatica un taglio di 6 milioni e 250mila euro su 10 milioni e 750mila euro. L’Adriatica, strada ciclabile nazionale candidata a far parte di Eurovelo, nel tratto ravennate dovrebbe collegare tratti di stradine e piste già esistenti, sistemandole e rendendole percorribili da tutti con la realizzazione di alcune nuove opere come ponti ciclopedonali, così da rendere uniforme il percorso. L’itinerario, partendo da Porto Corsini, si snoderebbe lungo l’argine della Pialassa Baiona, quindi nella Pineta San Vitale, per arrivare nella zona delle Bassette, poi in via Chiavica Romea, al Parco Teodorico, per proseguire lungo la Darsena di città, i Giardini pubblici, la ciclabile di via Rubicone, per unirsi a Ponte Nuovo con la ciclabile di Classe fino al Parco Primo maggio. Un progetto strategico dal punto di vista turistico, ma anche nell’ottica di chi si sposta in bicicletta per andare sul posto di lavoro.

a.cor.