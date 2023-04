Ciclovia del Senio al taglio del nastro

Taglio del nastro oggi per la Ciclovia del Senio alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini. Per l’occasione è in programma una biciclettata aperta a tutti lungo la Ciclovia, con partenza alle 15 da piazza Bernardi. Tra gli ospiti anche l’ex ciclista e attuale presidente di APT Servizi Emilia-Romagna, Davide Cassani. Il programma prevede la partenza allee 15 da piazza Bernardi, il passaggio dal Sentiero della Legalità (Parco Fluviale) e l’arrivo a Ca’ Rossi per il taglio del nastro. Poi di nuovo in sella fino alla Diga Steccaia e tappa finale a Tebano con un rinfresco organizzato dall’associazione Amici del Fiume Senio. La Ciclovia del Senio è finanziata dal Comune di Castel Bolognese e dalla Regione. Un itinerario di 10 km in pianura adatto a tutta la famiglia, ricco di spunti naturalistici e culturali.