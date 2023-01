"Cigni e oca tenuti in gabbia", due a processo

Anche nel mondo animalista si annidano faide e veleni. Riprova ne sia il processo in corso che vede imputati per “detenzione di animali in condizioni incompatibili“ – reato che configura una sorta di maltrattamento in forma lieve – la presidente dell’associazione che gestisce il Parco Bucci di Faenza e il veterinario che ha in cura la fauna dell’area verde. Elena Dal Pane e Fabio Dall’Osso sono semmai conosciuti per le loro attività di divulgazione delle specificità di questa oasi gioiello e per la cura con cui trattano le tante specie di anatidi che lo affollano, come dimostrano le tante iniziative e visite che organizzano. Ora si sono dovuti opporre a un decreto penale di condanna della Procura, con indagine dei carabinieri forestali innescata da segnalazione di guardie zoofile. Le contestazioni muovono dalle modalità con cui, sebbene per un breve periodo, una coppia di cigni neri australiani e un’oca canadese, quest’ultima poi morta, furono rinchiusi in gabbie ritenute dall’accusa non idonee, o comunque in condizioni incompatibili al loro benessere. Ieri, davanti al giudice Roberta Bailetti, e rispondendo alle domande del viceprocuratore Adolfo Fabiani, il vetrinario incaricato dalla Procura, Andrea Bulzacca, ha spiegato che, per quanto riguarda i cigni neri, si tratta di animali molto territoriali durante il periodo riproduttivo e che la gabbia nella quale era stati rinchiusi un paio di giorni, per consentire loro di adattarsi dopo il trasferimento da un altro parco, poteva non essere compatibile con le loro dimensioni e la loro apertura alare, che può raggiungere i due metri. Precisando di avere visto le gabbie quando gli anatidi non c’erano più, sull’oca del Canada l’esperto ha spiegato che trattasi di animale a rischio infarto se soggetto a stress, la cui detenzione in gabbia può essere giustificata solo da esigenze di carattere sanitario. Dopo il suo decesso, ha aggiunto, le cause non furono analizzate da un veterinario bensì da uno zoologo, il quale non avrebbe "titoli né competenze necessarie" per accertare le eventuali patologie di cui è stato vittima l’animale.

Opposte le conclusioni a cui è invece giunto il consulente nominato dalle difese – avvocato Barbara Liverani per la Dal Pane e avvocato Massimiliano Bacillieri per Dall’Osso –, il veterinario e docente universitario Angelo Peli. A suo avviso non si possono muovere censure al collega veterinario del parco. Riguardo ai cigni neri, infatti, l’isolamento temporaneo in una voliera, per consentirne l’adattamento dopo il trasferimento, è previsto dai protocolli in materia. I due animali, inoltre, successivamente si sono bene adattati, non mostravano alcuna ferita provocata dalla gabbia né effetti di stress. L’oca, invece, era molto anziana e malata, il suo isolamento si era reso necessario in quanto potenziale portatrice di malattie e facilmente aggredibile da altre specie. "Dall’Osso – ha detto il consulente – ha fatto benissimo il suo lavoro, arrivando addirittura a imboccare l’oca per farla mangiare".

Lorenzo Priviato