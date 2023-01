Cimatti e gli anni che stravolsero il mondo

‘Gli anni che stravolsero il mondo’ è il titolo del ciclo di tre spettacoli che porterà lo scrittore e narratore Maximiliano Cimatti all’Osteria del Pancotto di Gambellara. Tre narrazioni, diciotto storie, decine di protagonisti e tre anni memorabili: il 1967, il 1968 e il 1969. La prima data è prevista per domani sera alle 21.15 (info e prenotazioni: 392-0185087) con una narrazione dedicata all’anno 1967 e le musiche eseguite dal musicista argentino Martin Navello.

Sullo sfondo delle storie il decennio che ha cambiato il mondo: gli anni ’60, con le sue contestazioni, i fermenti culturali, i cambiamenti sociali e le illusioni infrante di un popolo nuovo, giovane, arrabbiato e sognatore. Sono gli anni della guerra in Vietnam, della Primavera di Praga, del Maggio Francese e delle Olimpiadi di Città del Messico bagnate nel sangue di centinaia di studenti. I tre anni di fine decennio segnano l’apice del grande sogno di una generazione e la sua stessa fine. Rimangono indelebili nella memoria le lotte per i diritti civili e per la libertà d’espressione, le conquiste nel campo della libertà sessuale e del diritto allo studio. E restano impressi alcuni eventi di quell’epoca: dall’uccisione di Martin Luther King e Robert Kennedy ai primi passi sulla luna di Neil Armstrong, dal sacrificio di Jan Palach Di questo e di tanto altro racconterà Cimatti nelle sue storie, tra aneddoti, invenzioni narrative.