Cimatti racconta i Beatles

’Chiedi chi erano i Beatles’...’. Per quei pochissimi che non hanno mai sentito parlare del gruppo di Liverpool appuntamento da non perdere domani sera alle 21.30 al Mama’s Club al Circolo Arci Scintilla in via S.Mama 75. Il Mama’s inaugura con questa serata una nuova rassegna di racconti, di storie, “Massimiliano Cimatti Racconta”. Titolo della serata è ’The Beatles’, con chitarra e voce di Martin Navello - 1963-2023 60° anniversario dal primo album. Sarà un racconto sulle origini e declino della band che ha cambiato il mondo. "Mi chiamo Maximiliano Cimatti, sono un ravennate che nel 2013 ha “sconfinato” nelle Marche per seguire le proprie aspirazioni (e ispirazioni). Mi occupo di scrittura narrativa e autobiografica, ho scritto il romanzo “L’uomo di Elcito”, ed. Meridiano Zero, 2017, presentato in tre occasioni a Ravenna) e dal 2019 porto in giro narrazioni nei locali, nelle piazze e nei teatri delle Marche (ho fatto spettacoli a Jesi e nei paesi della Vallesina, a Porto Potenza, Pesaro, Senigallia e San Marino)", così si racconta il diretto interessato.