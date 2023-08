"Cimiteri, di manutenzione non c’è Traccia"

Riflettori di nuovo puntati sui cimiteri di Lugo e delle sue frazioni. Questa volta ad interessarsi delle loro condizioni è il gruppo consigliare "Per la Buona Politica" con una interpellanza, a firma del capogruppo Roberta Bravi e del consigliere Silvano Verlicchi, che mette in evidenza "lo stato di incuria per quanto attiene la gestione e la pulizia delle aree cimiteriali del territorio comunale di Lugo". Attualmente la gestione dei cimiteri dell’area di Lugo è affidata, tramite l’Unione dei Comuni, alla cooperativa La Traccia per un costo di 150.000 euro. Il contratto, prorogato e in scadenza il prossimo 31 dicembre, identifica la ditta aggiudicatrice quale "responsabile del costante mantenimento dell’intera area cimiteriale interna ed esterna, del decoro di tutti gli spazi fruibili dall’utenza quindi di accessi, vialetti, bagni, scale, della manutenzione del verde pubblico all’interno e all’esterno dei cimiteri e loro pertinenze, dello svuotamento dei cestini rifiuti, della pulizia delle aree dove insistono i cestini". A queste operazioni, che dovrebbero avere cadenza settimanale o bisettimanale, si affiancano – si precisa nell’interpellanza - altri servizi come "la pulizia dei pozzetti, lo stendimento del ghiaino all’interno e all’esterno delle aree a parcheggio, il controllo con eventuale pulizia di foglie onde evitare l’ostruzione al sistema di raccolta acque piovane , il diserbo per evitare la crescita delle erbe infestanti, l’ estirpazione delle erbacce delle aiuole e vialetti, il taglio delle erbe infestanti e dei rampicanti a ridosso dei muri". La realtà, invece, sembra essere ben diversa. Il sopralluogo effettuato direttamente dai membri del gruppo consigliare presso i cimiteri di Chiesanuova di Voltana, San Bernardino, Villa San Martino, San Lorenzo, Campanile , Bizzuno, Zagonara, San Potito, Lugo e all’esterno di quello ebraico a Lugo ha messo in luce "una evidente e marcata condizione di noncuranza, sporcizie, generale carenza di manutenzione, abbandono, impraticabilità di alcuni servizi igienici, contenitori rifiuti obsoleti con etichette che fanno riferimento a società che da più di 20 anni non esegue il servizio, numeri verdi inesistenti".

Per la Buona Politica chiede quindi un intervento da parte dell’amministrazione comunale affinchè vengano pianificate e attuate "con urgenza gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria in tutte le aree cimiteriali e loro pertinenze così come indicato nel disciplinare di gara" e che vengano effettuate periodicamente "operazioni di verifica e controllo sull’operato della ditta aggiudicatrice dell’appalto". Inoltre, capogruppo e consiglieri chiedono all’amministrazione di "predisporre un piano di interventi di manutenzione straordinaria, in particolare nei cimiteri di Lugo e San Bernardino, orientati alla conservazione preventiva e al restauro dei settori più ammalorati, di installare segnaletica appropriata e posizionare rastrelliere per biciclette ove mancanti, predisporre correttivi per favorire gli accessi alle persone con disabilità, sistemare e razionalizzare i parcheggi esterni, mettere in rete tutti i cimiteri comunali allo scopo di avere una banca dati digitale e installare ove mancano sistemi di video-sorveglianza e sicurezza per monitorare le aree e impedire intrusioni e furti". Infine, il gruppo chiede di valutare la candidatura del cimitero di Lugo al riconoscimento di cimitero monumentale. "Tale riconoscimento – concludono Bravi e Verlicchi - consentirebbe di ottenere contributi a sostegno di attività di promozione culturale, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale , parte integrante della identità storica lughese".

Monia Savioli