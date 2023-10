Cimiteri, "servono cartelli e telecamere"

Risorse integrative e qualche lavoro in più. L’aspetto dei cimiteri di Lugo e forese sta iniziando a cambiare dopo le segnalazioni inviate da cittadini e forze politiche sulle condizioni di degrado riscontrate al loro interno. Questa attenzione ha spronato l’amministrazione ad approvare, qualche giorno fa, il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 100mila euro. La somma stanziata servirà – si legge nella delibera di giunta – a "sanare in alcuni casi situazioni di notevole deterioramento, in altri a rendere sicuri e a norma gli spazi relativi ai cimiteri e per permettere una più agevole fruizione dei luoghi". La decisione precede di alcuni giorni la risposta inviata al gruppo consigliare ’Per la buona politica’ a seguito dell’interpellanza spedita in data 30 agosto, in cui venivano evidenziati i risultati delle visite effettuate nei cimiteri di Chiesanuova di Voltana, San Bernardino, Villa San Martino, San Lorenzo, Campanile, Bizzuno, Zagonara, San Potito, Lugo e, all’esterno, in quello ebraico. In ognuno di loro, il gruppo aveva riscontrato "una evidente e marcata condizione di noncuranza, sporcizie, generale carenza di manutenzione, abbondono, impraticabilità di alcuni servizi igienici, contenitori dei rifiuti obsoleti con etichette che fanno riferimento a società che da più di 20 anni non esegue il servizio numeri verdi inesistenti".

Per sanare la situazione ’Per la buona politica’ aveva chiesto all’amministrazione di procedere con interventi urgenti di pulizia e manutenzione, effettuare periodiche operazioni di verifica e controllo sull’operato della ditta aggiudicatrice dell’appalto (del valore di 150mila euro), predisporre un piano di interventi di manutenzione straordinaria e realizzare altri interventi migliorativi come l’inserimento di una segnaletica appropriata, l’installazione di servizi di videosorveglianza e sicurezza e la creazione di una banca dati legata alla messa in rete di tutti i cimiteri comunali.

"L’amministrazione ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il contratto scaduto il 30 giugno scorso con il raggruppamento temporaneo di imprese (Csr, Cims e La Traccia) che gestisce la manutenzione dei cimiteri comunali di Lugo con l’obiettivo di iniziare una nuova gestione a decorrere dal primo gennaio 2014 – si legge nella risposta fornita dal Comune –. La scadenza di giugno, immediatamente successiva all’alluvione, non ha consentito soluzioni alternative, tenuto conto dell’approssimarsi del periodo di maggior frequentazione dei cimiteri durante le ricorrenze di inizio novembre. Pertanto, garantita la continuità del servizio, l’amministrazione intende fermamente, con il supporto delle maestranze del Comune, rendere dignitosa la condizione dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni. Dopo un deciso intervento straordinario avviato fra la fine di agosto e i primi di settembre, l’aspetto dei cimiteri del Comune di Lugo è già sostanzialmente cambiato". La promessa, come si legge in conclusione è di "avviare nel 2024 una nuova fase in cui le attuali difficoltà siano superate".

Monia Savioli