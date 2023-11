Cimiteri storici, contributi regionali. Andranno all’Osservanza e a Lugo

Ci sono anche il Cimitero dell’Osservanza di Faenza e il Cimitero di Lugo tra i luoghi di memoria da valorizzare.

Si è appena concluso un bando regionale per riconoscee e sostenerne le attività di promozione culturale dei cimiteri monumentali. Si tratta di luoghi all’interno dei quali si trovano edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valore culturale come siti della memoria collettiva, dove si tengono attività per la conoscenza del luogo ed è prevista l’apertura al pubblico.

Al termine dell’istruttoria, sono state ammesse tutte e 22 le domande pervenute in Regione: 15 provenienti da Comuni, 4 da associazioni, 3 da imprese private. Sul totale, in 15 hanno presentato anche richiesta di contributo per le attività svolte nell’anno in corso, interamente approvate per un finanziamento di 92.169 euro. "Riconoscere e valorizzare questi luoghi di memoria è l’obiettivo che si è proposta la Giunta della Regione – si legge nella nota – che dopo l’approvazione a dicembre della legge 21 sui cimiteri monumentali e storici, ha varato il bando che consente il riconoscimento dei siti e la concessione di contributi". I finanziamenti sosterranno le attività di promozione culturale e i progetti di valorizzazione realizzati nel 2023 e relativi alla salvaguardia e alla catalogazione del patrimonio, a interventi di conservazione e restauro per favorire l’accessibilità e la fruibilità. Nell’elenco dei cimiteri monumentali riconosciuti dal bando ci sono l’Osservanza di Faenza e il Cimitero di Lugo. Questi luoghi sono stati colpiti dall’alluvione di maggio; il cimitero di Faenza in particolare ha subito danni ingentissimi.