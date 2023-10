Cimitero, ancora fango e acqua: "Assurdo dopo tanti mesi"

Cappelle di famiglia ancora sporche di fango trasformato nel frattempo in una lastra solida e, soprattutto, piene di acqua. Succede a Sant’Agata sul Santerno, uno dei comuni più colpiti dall’alluvione del maggio scorso, dove il cimitero è stato riaperto da pochi giorni, dopo la chiusura durata mesi, imposta per motivi igienico sanitari. A denunciare la situazione un cittadino, Massimo Capucci, e il coordinatore locale di Fratelli d’Italia, Riccardo Vicari. "Ad appena 30 cm dalla lapide del pavimento, lo spazio è tutto occupato dall’acqua – spiega Capucci, proprietario di una cappella funebre nella parte storica del cimitero". "Ciò significa – aggiunge – che le quattro tombe che si trovano lì sono piene di acqua. Le cassettine in cui sono compattati i resti di altri miei defunti, invece, galleggiano. Ho inviato una segnalazione alla Prefettura che si è impegnata a interessare il Comune. Non è possibile – sottolinea – che, dopo mesi, ci siano ancora situazioni di questo genere. Bastava incaricare una ditta per effettuare lo spurgo".

Sono tanti i santagatesi impegnati a pulire le loro tombe. I mesi di chiusura sono serviti al Comune per effettuare gli interventi in superficie. Per il ripristino generale e delle singole tombe – come si legge nei volantini affissi all’interno del cimitero – è richiesta la collaborazione dei cittadini ai quali si chiede di conferire il fango residuo nei bidoni prossimi alle tombe, di non creare ristagni utilizzando gli annaffiatoi e i secchi messi a disposizione e di richiedere la sostituzione delle lampade votive non funzionanti a partire dal 6 novembre. "C’è anche il caso di chi, per questioni di età o altro, non possa riuscire a pulire" rincara Capucci, che chiede: "In quel caso quelle tombe dovranno essere lasciate sporche e piene di fango?".

Quella del 6 novembre è anche la data comunicata dal Comune a Capucci per avviare ipoteticamente i lavori di spurgo nelle tombe dopo i sopralluoghi dei tecnici previsti per oggi. "Oltre a un possibile pericolo per l’incolumità pubblica, c’è una mancanza di rispetto nei confronti dei defunti e dei loro parenti – evidenzia Vicari –. Ci domandiamo se il sindaco sia consapevole della situazione e soprattutto ci auguriamo che non abbia inizio il solito gioco dello scaricabarile con altri enti: la competenza dei lavori al cimitero è comunale. Al momento però mancano i requisiti necessari per visitare il cimitero in condizioni salubri e accettabili. L’amministrazione comunale quindi non solo è in ritardo con i lavori, ma persino inadempiente".

Monia Savioli