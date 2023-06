Cimitero dell’Osservanza Lunedì scattano le prime riaperture

Da lunedì riaprirà il cimitero di Faenza. Ma assolutamente non per intero, ci vorrà ancora molto tempo anche perché intere aree sono ancora sotto il fango che ormai si è seccato. Metri di acqua e fango si sono infatti riversati sull’Osservanza lo scorso 16 e 17 maggio in seguito alla rotta dell’argine del Lamone adiacente al perimetro cimiteriale. Il fiume ha inondato con grande forza il cimitero, sfondando un muro perimetrale e causando gravissimi danni. E nonostante il lavoro incessante che da oltre due settimane impegna gli addetti della società Azimut, purtroppo il ripristino completo dell’area – unito alle verifiche sulla sicurezza – richiederà ancora un po’ di tempo. Per alcune zone, quelle più colpite, è anche difficile al momento fare delle previsioni.

Per il sito, immediatamente chiuso dopo gli allagamenti per consentire la verifica dei danni e la programmazione degli interventi necessari, il Comune ha fissato una programmazione di riapertura parziale per fasi. Da lunedì sarà reso accessibile il Chiostro della Chiesa, il Chiostro Manfredi e il Campo degli Angeli. La settimana successiva invece, dovrebbe essere la volta del Chiostro Novizi, del Chiostro Badia, del Campo Ossari e Badia 2 fino all’altezza del Campo degli Inglesi.

Seguiranno almeno altre due fasi nelle quali verranno stabilite le riaperture delle restanti aree fino alla completa accessibilità. "L’accesso sarà garantito sia per le visite ai defunti sia per le tumulazioni in quelle aree, dove vi siano loculi disponibili con il benestare della famiglia del defunto" si legge in una nota diramata nel pomeriggio di giovedì dall’Unione della Romagna Faentina, specificando che Azimut sta provvedendo all’installazione di loculi leggeri nella zona Badia 2, da utilizzarsi per la tumulazione temporanea.

La società mista a capitale pubblico-privato che gestisce il cimitero procederà, infine, anche all’affissione dei cartelli informativi, comunicando aggiornamenti in merito alla riapertura delle aree sul proprio sito internet.

Proprio sul sito si legge che resta, invece, ancora inagibile a causa delle conseguenze dell’alluvione, l’impianto di cremazione di Faenza, mentre è in funzione quello di Ravenna.