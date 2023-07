Cimitero, di nuovo chiuse le zone allagate

Da mercoledì scorso, le zone del cimitero di Lugo che hanno subito gli allagamenti più importanti sono di nuovo chiuse al pubblico. A farne parte, ad esempio, è la struttura che appartiene al primo ampliamento della parte monumentale. L’acqua, durante l’alluvione, ha sommerso letteralmente i loculi posizionati al primo livello. Da diversi di questi ora esce liquido scuro e maleodorante. Per impedire il passaggio delle persone, le porte di accesso sono state bloccate alla meno peggio, con aste di metallo o vanghe posizionate di traverso. In corrispondenza degli ingressi liberi sono state messe delle griglie di metallo. La chiusura al pubblico era stata applicata anche un mese fa. Poi le proteste dei parenti dei defunti hanno prevalso e la struttura è stata di nuovo riaperta, in entrambi i piani, terra e primo. Il caldo non ha giocato a favore della decisione. L’odore troppo forte e pungente unito alla continua fuoriuscita di liquido ha motivato una nuova chiusura.

Tutti i loculi dell’ampliamento quindi non sono al momento raggiungibili. "Siamo al corrente della situazione. Probabilmente si tratta di infiltrazioni dovute all’allagamento che adesso vengono rilasciate – ha sottolineato Gabriele Montanari, capo di gabinetto del comune di Lugo durante la riunione della commissione consiliare di 1°, 2° e 3° dipartimento di giovedì sera a fronte di un quesito posto da Davide Solaroli del Gruppo Misto.

Solaroli ha chiesto in particolare chi, fra privati e Ccomune è tenuto a intervenire. "Stiamo studiando la situazione perché i loculi sono ceduti in concessione a privati – ha spiegato Montanari –. Probabilmente questa fase di prima emergenza potrebbe essere affrontata dall’amministrazione dietro consenso degli intestatari della concessione. Ci siano confrontati con comuni vicini che hanno subito anche danni maggiori. Si sta cercando di lavorare tenendo aperto il più possibile il cimitero per garantire, in questa fare, la visita ai propri defunti senza incorrere in problematiche di natura igienico-sanitaria. Stiamo cercando di tenere in equilibrio il contatto con l’Asl per capire le problematiche. Stiamo anche studiando la provenienza di questi liquidi che producono odori molto forti anche se non dovrebbero essere ampiamente contaminati da residui organici. Le casse installate nei forni dovrebbero essere stagne con la garanzia dello zinco però – ha precisato – potrebbe essere entrata acqua dagli sfiori. Stiamo studiando tutta la situazione. Soprattutto cerchiamo di capire chi deve intervenire ma la situazione è molto particolare e complessa e la stiamo monitorando".

L’ufficio tecnico intanto, sta monitorando tutte le aree del cimitero per ottenere una mappa esatta delle zone coinvolte e chiedendo, nel contempo, dei preventivi a ditte specializzate per valutare l’ipotesi di intervento diretto.

Monia Savioli