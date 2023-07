Cinema, con ’Mon Crime’ di Ozon si apre la stagione estiva

Brisighella torna ad illuminarsi con la magia del cinema. Saranno ben 30 le proiezioni in programma all’Arena Spada per l’estate 2023, grazie alla collaborazione tra Cinemaincentro, il Comune e la Pro Loco di Brisighella. Prima proiezione stasera con Mon Crime, il nuovo film di François Ozon, per proseguire

fino al 22 agosto con tutti i più grandi titoli della stagione appena trascorsa. Grazie all’iniziativa ministeriale Cinema Revolution, quest’estate per tutti i film italiani ed europei l’ingresso costerà solo 3,50 euro: una grande occasione per non perdersi le nuove opere cinematografiche del nostro continente, proprio nel momento in cui stanno finalmente tornando protagoniste dei festival internazionali. Quest’anno inoltre è disponibile la promozione ’Cena + Cinema’, grazie alla quale è possibile gustare un piatto veloce accompagnato da calice di vino e caffè prima della proiezione, al prezzo di 14,50 euro (biglietto cinema incluso), presso Vineria Coramella ed Osteria Il gatto e la Volpe. Info: cinemaincentro.it