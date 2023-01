Cinema e filosofia Prima lezione oggi al Mariani

Oggi, dalle 15.30 alle 17.30, si svolgerà in collaborazione con il Cinema Mariani la Masterclass di cinema e filosofia dedicata al film ‘Tre manifesti a Ebbing Missouri’ di Martin McDonagh e organizzata dal liceo scientifico ‘Oriani’. Si tratta del primo appuntamento di un ciclo di tre lezioni dialogate sul tema delle emozioni in cui si partirà dall’analisi della rabbia tematizzata dal film del 2017, per poi passare alla paura con l’analisi del film ‘Equals’ di Drake Doremus e infine dell’amore con ’Nuovo Cinema Paradiso’ di Giuseppe Tornatore. Il secondo incontro è previsto per il 7 febbraio, mentre il terzo si svolgerà il 14 marzo, dalle 15.30 alle 17.30.

Le professoresse Emanuela Serri e Rossella Giovannini: "Gli incontri offriranno ai partecipanti una prospettiva filosofica sul tema delle emozioni, ricordando insieme a Spinoza quanto sia importante impegnarsi a fondo né a deridere, né a compiangere, né tanto meno a detestare le azioni degli uomini, ma a comprenderle". L’iniziativa è esclusivamente rivolta al personale scolastico e agli studenti del liceo scientifico ‘Oriani’.