Cinema in centro. Due rassegne di film d’autore

A ottobre il grande schermo è protagonista a Ravenna, con l’avvio delle due rassegne ‘2 Days Cult Movie’ e ‘Finalmente giovedì’ al cinema Mariani, che accompagneranno il pubblico fino alla prossima primavera, in parallelo alla programmazione standard incentrata sui film in prima visione. Cinema d’autore, proiezioni in lingua originale, ospiti e approfondimenti: questi sono gli ingredienti di una ricetta collaudata proposta da Cinemaincentro e circolo del cinema Sogni ‘Antonio Ricci’, per il secondo anno insieme. "Nella passata stagione – afferma Tiziano Gamberini di Cinemaincentro –, abbiamo assistito al ritorno dei numeri del pre-pandemia. Molto bene, inoltre, è andata la stagione estiva della Rocca Brancaleone in cui, in 99 serate, abbiamo registrato 16.745 presente, con 173 persone in media per ogni serata. Nel 2022 le presenze erano state 15mila. Dati che ci portano, quest’anno, a essere secondi in regione dopo l’arena Puccini di Bologna e a entrare nella top 10 delle arene estive in Italia. Un risultato che non era scontato". "L’anno scorso le rassegne ci hanno regalato soddisfazioni – ricordano Roberto Artioli e Matteo Papi del circolo Sogni –. Quest’anno ci siamo concentrati ancora di più sulle occasioni di scambio e confronto, con più ospitate. Insieme a Cinemaincentro abbiamo partecipato al bando per le convenzioni culturali del Comune e, di recente, siamo anche stati al Festival del Cinema di Cannes, da dove abbiamo preso spunti interessanti per i prossimi mesi".

Quattro i titoli in programma per ‘2 Days Cult Movie’ che si è aperta ieri sera, e con replica stasera, con ‘The straight story. Una storia vera’ di David Lynch, edizione restaurata da StudioCanal. Si prosegue il 9 e 10 ottobre con ‘Felicità’, esordio alla regia di Micaela Ramazzotti, con al centro i conflitti familiari, il 16 e 17 con ‘Il grande carro’ di Philippe Garrel che si è conquistato l’orso d’argento per la miglior regia a Berlino. Il mese si chiuderà il 23 e 24 con ‘The Palace’, ultimo discusso lavoro di Roman Polanski. Come di consueto, la serata del martedì si aprirà con un’introduzione a cura degli esperti Francesco Della Torre e Luca Vancini e del circolo Sogni. Spazio soprattutto alle opere prime di giovani autori italiani da giovedì. Si inizierà con ‘Patagonia’ del regista Simone Bozzelli che, di persona, spiegherà al pubblico il suo micro-mondo che ha stupito tutti al festival di Locarno. Il 12 arriva ‘Vertigo. La donna che visse due volte’ di Alfred Hitchcock, un capolavoro di cui parlerà in sala il critico e docente Roy Menarini che sul film ha scritto un libro. Si proseguirà il 19 con il nuovo corto di Petro Almodovar ‘A strange way of life’, per finire il 26 con ‘L’invenzione della neve’, l’ultimo lavoro di Vittorio Moroni, presentato in anteprima a Venezia.

Roberta Bezzi