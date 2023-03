Cinema indie a colazione

Il weekend del NOAM Film Festival di Faenza si apre oggi al Cinema Sarti alle 8.30 con la proiezione per le scuole di ’This must be the place’, di Paolo Sorrentino. Il viaggio di Cheyenne lungo le strade di un’America profonda, provinciale e inusuale a seguito della morte del padre mai compreso e amato. Presenta il film il Cineclub il Raggio Verde. Alle 11.30 ci si sposta al Ridotto del Masini per la presentazione di Alfred Hitchcock: ’La donna che visse due volte’ (Carocci, Roma, 2023), con l’autore Roy Menarini, modera Andrea Chimento. Il volume ripercorre la genesi e la realizzazione del film.

Nel pomeriggio riprendono al Cinema Europa le proiezioni dei film in concorso. Alle 14.30 si inizia con il film canadese ’Therapy dog’ di Ethan Eng. Tra documentario e finzione, racconta la fine della vita liceale vista attraverso gli occhi di chi la sta ancora vivendo. Il film sarà anticipato dalla proiezione del cortometraggio ’Keepers’ di Max Garavini (Shorts Not Pants Festival).

Alle 17 ribalta per il messicano ’Manto de gemas’ di Natalia López. Alle 20.30 ‘NBA basketball and life experiences’, con Linton Johnson, talk con l’ex-giocatore NBA statunitense, naturalizzato italiano, attivissimo sui social dove promuove lo sport attraverso l’allenamento e una sana e bilanciata alimentazione. Alle 21.30 ’Usa Pearl’ di Ti West. Per informazioni: www.noamfestival.it, [email protected]