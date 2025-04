Cinema Moderno, gran finale di stagione

Al via il sesto e ultimo ciclo 2024/2025 del cinema Moderno di Castel Bolognese, che anche in questa stagione ha fatto registrare un bilancio più che lusinghiero a livello di partecipazione del pubblico e apprezzamento della programmazione proposta.

Domenica alle 17 e alle 21 e lunedì alle 21 verrà proiettato ’Nonostante’, con Valerio Mastrandea e Laura Morante. Primo appuntamento speciale giovedì 24 e venerdì 25 aprile, con il cortometraggio ’L’appoggio’ di Francesco Minarini, a cui farà seguito ’Oh Canada – i Tradimenti’. Martedì 29 la regista Samantha Casella presenterà in sala il suo ’Katabasis’. Giovedì 1 e venerdì 2 maggio alle 21 sarà la volta dell’intenso ’Il seme del fico sacro’.

Tra le altre serate speciali, con ingresso a offerta libera, segnaliamo, per il ciclo ’Come ridevamo’, il film francese ’Le grand bazar’, introdotto da Francesco Minarini (lunedì 5 maggio alle 21) e, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il documentario ’Italian Victory 1944-45’, a cura di Marco Dalmonte, Enzo Casadio e Corrado Panucci (martedì 13 maggio alle 21).

Dopo la rassegna di cortometraggi sociali (martedì 20 maggio), gran chiusura con ’Amiche mai’ (giovedì 22 maggio) e il film a sorpresa in pellicola a 35mm, seguito dal tradizionale brindisi di fine stagione (venerdì 23 maggio).

Il programma di questo ultimo ciclo sarà arricchito dalla presentazione dei libri ’Un’infanzia nella bufera’ di Maria Landi (mercoledì 14 maggio alle 21) e ’I film che non hai visto’ di Luca Balduzzi (giovedì 19 maggio). Dal 1 all’11 maggio sarà inoltre allestita in sala la mostra fotografica di giocattoli ’Playing’, a cura di Stefano Tedioli.

Per ulteriori informazioni su programmazione, orari e biglietti inviare una mail all’indirizzo cinemamodernocb@gmail.com, consultare la pagina facebook del cinema oppure telefonare alllo 0546-656711.