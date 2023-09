Cinema muto accompagnato dal vivo

Oggi al cinema Mariani (in via Ponte Marino 19) a Ravenna, Soundscreen film festival (sino a domenica 1 ottobre) apre e chiude la sua quarta giornata di appuntamenti all’insegna del Concorso Internazionale per Lungometraggi - con due titoli (in anteprima europea) della rosa di opere selezionate tra la più recente e meritevole produzione filmica mondiale a tema musicale. L’inizio è previsto alle 18 con il film brasiliano Echoes of Silence di André Luiz Oliveira - una storia di guarigione tramite lo studio della musica – mentre si termina alle ore 22.30 con l’iraniano 9 Nights di Mostafa Ghorbanpour. Alle 20.30 lo spazio di riguardo è tutto per gli imperdibili e caratteristici Eventi Satellite, ovvero i capolavori del cinema muto accompagnati dal vivo dai migliori artisti della scena indie contemporanea. La live score prevista è a cura del progetto musicale emiliano Effetto Brama.