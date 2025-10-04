Cinema Palazzo Vecchio: al via la tredicesima edizione

Comincia a ottobre la stagione cinematografica invernale ’Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo (in piazza della Libertà 5), giunta alla sua 13esima edizione e curata dall’associazione Fuoriquadro in collaborazione con il Comune. L’apertura è in programma venerdì 17 ottobre alle 21 con ’After the Hunt – Dopo la caccia’ di Luca Guadagnino, presentato in prima visione. Il film sarà replicato sabato 18 ottobre alle 21 e domenica 19 ottobre alle 16 e alle 21.

Seguirà un altro titolo in prima visione, ’Springsteen – Liberami dal nulla’ di Scott Cooper, in programma venerdì 31 ottobre e sabato primo novembre alle 21 e domenica 2 novembre alle 16 e alle 21. Nel mese di ottobre riprenderanno anche alcune delle rassegne infrasettimanali che negli anni hanno caratterizzato l’offerta culturale della sala. Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre alle 21 sarà proposto ’Duse’ di Pietro Marcello, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, per la rassegna ’Riusciranno i nostri eroi’, realizzata in collaborazione con Fice Emilia-Romagna ed Emilia-Romagna Film Commission.

Mercoledì 29 ottobre alle 21 si terrà invece la proiezione di ’Flora’ di Martina De Polo, documentario dedicato alla memoria di una staffetta partigiana che inaugura ’Doc in Tour’. La regista sarà presente in sala per incontrare il pubblico. La rassegna ’Doc in Tour’ proseguirà mercoledì 5 novembre con ’Kissing Gorbaciov’ di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife.

Le prime visioni saranno inoltre riproposte anche nelle versioni originali sottotitolate: ’After the Hunt – Dopo la caccia’ martedì 28 ottobre e ’Springsteen – Liberami dal nulla’ martedì 4 novembre, entrambe alle 21. Gli spettacoli si tengono il martedì, mercoledì, venerdì e sabato sera alle 21 e la domenica con doppia proiezione alle 16 e alle 21.