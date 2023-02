Cinema Palazzo Vecchio: oltre 1.500 spettatori

La decima stagione di Cinema Palazzo Vecchio a Bagnacavallo sta avendo un buon andamento. Tra fine ottobre e fine gennaio ha fatto registrare oltre millecinquecento spettatori: 25 sono stati i film proiettati tra le repliche del week end e gli appuntamenti di metà settimana.

Curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, la stagione proseguirà fino ad aprile. Si tiene nella Sala di Palazzo Vecchio che può ospitare un centinaio di spettatori.

"Abbiamo ripreso l’attività cinematografica e il rapporto con il pubblico – sottolinea Alan Angelini di Fuoriquadro – da dove ci eravamo lasciati ormai tre anni fa con l’ottima stagione invernale 20192020, con in mezzo la parentesi della pandemia che è stata dolorosa e ci ha fatto temere per le sorti stesse della sala cinematografica. Nel decimo anno di Cinema Palazzo Vecchio abbiamo integrato l’offerta con tutto quello che avevamo studiato di inserire in questi due anni di fermo e insicurezza per l’esercizio cinematografico".

"Le novità, cadenzate lungo la programmazione – spiega ancora Angelini – sono state di carattere sia tecnico che filmico: audio rinnovato, prime visioni, film d’animazione nel periodo natalizio e dell’epifania, rassegne a tema specifico (ad esempio “I maestri del brivido” e “Keaton!”) e la proiezione della domenica pomeriggio alle 16 che come tutte quelle sopra elencate ha avuto un ottimo successo di pubblico fin dalla prima proiezione. Proporremo altre novità – anticipa infine Angelini – nel corso di questa decima edizione che terminerà come di consueto ad aprile, ad esempio una mini rassegna d’attualità dedicata al martoriato popolo iraniano dal titolo “Prospettiva Iran”. Il mio collaboratore Giacomo Togni e io invitiamo tutti a seguire questa ricca seconda parte di rassegna". Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta). Le proiezioni hanno inizio alle 21.

La Sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni e programma: cinemabagnacavallo.blogspot.it.