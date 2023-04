"Cinema San Rocco, la rassegna è stata un successo: altre due date"

Due date in più per sottolineare quanto la rassegna ‘Cinema in famiglia’ abbia riscosso successo. Il cinema teatro parrocchiale San Rocco di Lugo, la cui chiusura era stata annunciata nell’autunno scorso, non solo ha ripreso a vivere grazie alle proiezioni destinate ai bambini ma, a rassegna conclusa, si attiverà anche durante la festa di San Francesco di Paola. "L’ultima delle proiezioni, con il film ‘Asterix & Obelix – Il Regno di mezzo’, domenica 26 marzo, si è chiusa con la partecipazione di molti bambini – spiega Davide Solaroli, promotore dell’iniziativa –. La città di Lugo non poteva rinunciare a questo tradizionale appuntamento per le famiglie e gli sforzi per riuscire a proporre anche quest’anno la rassegna sono stati ampiamente ripagati dai tanti sorrisi che abbiamo visto sui volti dei più piccoli mentre entravano e uscivano dalla sala".

"Don Carlo Sartoni, il gestore del cinema – continua –, è rimasto talmente soddisfatto che, in segno di gratitudine, ha deciso di proporre altre due date. Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, in occasione della festa di San Francesco di Paola, infatti, sarà proiettato alle 15.30 un film di ultimissima uscita, con ingresso unico sempre a 5 euro, il cui titolo sarà svelato fra qualche giorno. A mio avviso il cinema ha certamente una valenza educativa, in quanto può diventare un luogo fondamentale nella formazione psicologica e culturale dei bambini. Pertanto, tengo nuovamente a ringraziare tutti gli sponsor che hanno deciso di offrire il proprio prezioso contributo, a partire dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Cassa del Monte di Lugo e dalla Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese. Ma non posso non rivolgere un ringraziamento speciale anche ai volontari Leonardo, Federico, Barbara e Giovanni che nelle sei domeniche della rassegna hanno permesso la riapertura del San Rocco e la proiezione dei film".

Solaroli attualmente è impegnato in un’altra sfida, l’organizzazione della seconda edizione di Brindo alla gioia! che dovrebbe tenersi nel pomeriggio di domenica 22 ottobre all’interno del Pavaglione. "La manifestazione – spiega – ha come obiettivo la realizzazione di un grande orto inclusivo in cui i protagonisti saranno ragazzi con disabilità. E’ da diverso tempo che sto lavorando a questo progetto insieme a Franco Capucci dell’associazione ‘I Randagi della Bassa Romagna odv’ e a Silvio Drei, a cui di recente – conclude - si è unito anche Mauro Marchiani della Pro Loco di Lugo".

m.s.