Cinema Sarti, le proiezioni salvate dagli sponsor

Buone notizie per il Cinema Sarti di Cervia: anche quest’anno la programmazione invernale è salva; la stagione inizierà il 28 ottobre. Una nuova idea è nata per sostenerlo e, soprattutto, per garantire la sua attività nel tempo, senza timore che i soldi non bastino. Il grande apporto dei volontari e il sostegno della parrocchia, alla quale appartiene il cinema, non sono più sufficienti. Ora, per lasciare alla città il suo cinema serve un sostegno continuo nel tempo in cambio di uno spazio pubblicitario prima della proiezione – come nelle grandi sale. Lo scorso anno, infatti, l’apertura del cinema è stata resa possibile grazie a una raccolta fondi promossa dai volontari e sostenitori del piccolo cinema del centro storico dopo che l’aumento delle bollette aveva messo a rischio la programmazione per costi che si prevedevano insostenibili. Anche la partecipazione degli spettatori, e dunque la bigliettazione, ha aiutato il cinema a concludere la stagione passata.

"Intanto voglio ringraziare tutti i cittadini e i sostenitori che lo scorso anno ci hanno permesso di garantire l’attività del cinema perché non era scontato tutto l’aiuto che ci è stato dato – spiega Gianluca Nanni, coordinatore del cinema Sarti e responsabile della programmazione –. Quest’anno, dato che la situazione internazionale resta complicata e precaria, e soprattutto visto che la parrocchia sta affrontando la ricostruzione della chiesa della Madonna del Pino, abbiamo cercato di coinvolgere le persone che lo scorso anno ci hanno aiutato. Con loro siamo riusciti a portare avanti l’idea delle sponsorizzazioni per mirare a sostenere il cinema in questa annata ma soprattutto rafforzare il legame del cinema con il pubblico, privati e aziende del territorio. Tramite una piccola donazione alla parrocchia il cinema può permettersi di essere sostenuto e, prima dell’inizio del film, ci sarà il classico spazio pubblicitario. Entro l’anno, quindi, cercheremo attività che vogliano aiutare il cinema Sarti creando un legame con il territorio nella prospettiva anche dei prossimi anni". Dal 28 al 31 ottobre si inizia con il film ‘Assassinio a Venezia’, si prosegue dal 4 al 7 novembre film ‘Io capitano’, dall’11 al 14 novembre ‘L’incredibile viaggio di Harold Fry’, dal 18 al 21 novembre ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’. Serata speciale il 23 novembre con la proiezione del film ‘La rabbia’ di Pier Paolo Pasolini e Giovannino Guareschi. In calendari anche la rassegna per i giovani realizzata assieme a Zirialab in calendario tra fine 2023 e inizio 2024. Il 12 novembre, invece, è in programma l’immancabile ed esilarante ‘Corrida’ in occasione di San Paterniano.

Ilaria Bedeschi