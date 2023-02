Cinema Sarti, raccolti i fondi per continuare

La solidarietà per il Cinema Sarti di Cervia ha vinto. L’aumento dei costi, infatti, aveva reso incerta l’apertura del cinema per questa stagione invernalem ma la mobilitazione si è attivata da subito ottendo ottimi risultati. Infatti, non solo la raccolta fondi lanciata lo scorso ottobre aveva permesso di raggiungere la cifra necessaria per le proiezioni di dicembre e gennaio ma gli oltre 7mila euro raccolti sinora garantiranno di poter andare al cinema fino alla fine di marzo. Grande soddisfazione, insomma, sia per i volontari che gestiscono il cinema sia per gli utenti che potranno contare ancora su diverse settimane di film. "Le presenze sono tornate addirittura ai numeri che facevamo prima della pandemia", spiega Gianluca Nanni, coordinatore cinema Sarti e responsabile della programmazione, che prosegue: "Abbiamo registrato una grande affluenza. Ci siamo assestati molto bene e le persone hanno risposto con grande entusiasmo all’appello quando l’ipotesi della chiusura era davvero seria. Abbiamo raggiunto oltre 7mila euro in donazioni e la bigliettazione sta andando molto bene. Ad oggi, quindi, possiamo dire che la programmazione fino a marzo è confermata. Per ora siamo sulle 160 - 180 persone a film, un buon risultato. La domenica pomeriggio è quella che funziona meglio. Devo dire che un dato importante è emerso: la città ci tiene al suo cinema e la mobilitazione è stata grandissima. Per il prossimo anno ci stiamo già muovendo. Quest’anno abbiamo agito in emergenza con una raccolta fondi ma per la stagione 20232024 vorremmo strutturare una partecipazione tramite sostenitori e amici del cinema. Ad esempio le attività commerciali che vogliono fare rete e sostenere il cinema come sponsor. Insomma, spostarci dalla gestione in emergenza alla gestione imprenditoriale. Anche se restiamo comunque tutti volontari". Il Cinema Sarti in via XX Settembre, messo a disposizione della parrocchia, ospita anche altri tipi di eventi . Ma le proiezioni del cinema – l’unico invernale della città – restano un servizio per la comunità al quale non si vuole rinunciare. Chi vuole sostenere il cinema può farlo. I versamenti spontanei e volontari dei cittadini andranno direttamente sul conto corrente della parrocchia, la quale detiene la proprietà e la gestione della sala. L’intestazione di riferimento per bonifici o versamenti diretti è: Parrocchia Santa Maria Assunta IBAN IT81M0538723602000000128421 Banca BPER filiale di Piazza Garibaldi e la causale è ’Amici Cinema Sarti’. Una bella notizia, quindi, per tutta la città la quale potrà contare sull’offerta del cinema che resta – soprattutto per alcune generazioni – un appuntamento immancabile durante la settimana.

Ilaria Bedeschi