"Cinema, una rete di piccole sale"

Dopo la chiusura del cinema San Rocco, avvenuta nell’autunno scorso, le speranze di coloro che vorrebbero sedersi di fronte al grande schermo nella propria città dovranno attendere. Almeno fino a quando non sarà pronto il nuovo Auditorium che, nelle intenzioni dell’amministrazione, servirà anche a quello. Nel frattempo, fioccano lettere aperte al sindaco della città. Angelo Ravaglia, cinefilo e verde storico, chiede di rilanciare il San Rocco, riqualificando la sala attraverso una convenzione con la proprietà. Il sollecito di Ravaglia segue a quello di Paolo Galletti dell’associazione Eco che, al pari del primo, chiede al sindaco di fare qualcosa per rimediare alla totale assenza di sale cinematografiche in città. "L’anno scorso abbiamo dato al San Rocco un contributo di 5.000 euro – sottolinea l’assessora alla Cultura del Comune, Anna Giulia Gallegati –. Purtroppo però abbiamo constatato che la partecipazione del pubblico è stata davvero bassa. Il San Rocco è una struttura storica. Ciò nonostante in certe sere le persone presenti in sala si contavano sulla dita di una mano. La situazione non era più sostenibile". Il nuovo auditorium, che vedrà la luce presumibilmente nella primavera del 2024, sarà "declinabile anche come cinema – spiega Gallegati –. Nella nostra idea funzionerà come spazio polivalente in cui troveranno spazio anche i film".

L’attesa però non sarà così lunga. A smorzarla ci penserà la collaborazione che l’amministrazione ha chiesto al tessuto associativo lughese, che ha all’attivo anche il cinecircolo dedicato a Italo Zingarelli. "Il progetto permetterà di creare una rete di piccole sale in cui riportare il cinema a Lugo. Al momento – spiega Gallegati – stiamo cercando gli spazi idonei per acustica e dimensioni. Questo passaggio ci servirà a capire se, da parte della città, c’è la volontà di partecipare e quindi di assistere alle proiezioni. Sarà una sorta di test che vorremmo completare prima della realizzazione del nuovo auditorium. Sicuramente nell’estate collaboreremo ancora di più nell’organizzazione della rassegna estiva".

Intanto le possibilità, all’interno dell’Unione, di vedere film senza allontanarsi troppo dal territorio sono diverse. Bagnacavallo propone, oltre alla rassegna estiva del Cineparco delle Cappuccine, anche quella invernale da fine ottobre a fine marzo a Palazzo Vecchio. A Conselice tutti i weekend e i festivi da novembre a marzo il teatro comunale si trasforma in cinema. La stessa cosa succede a Cotignola, dove l’associazione Primola organizza rassegne per i propri tesserati al teatro Binario. Ad Alfonsine è possibile vedere film al teatro Gulliver, aperto dal venerdì al lunedì tranne nella stagione estiva, e il giovedì con film d’essai organizzati in particolari occasioni come il 25 novembre o la giornata della memoria. Chiude l’elenco il comune di Fusignano, che offre un ricco programma di proiezioni al Cinemateatro Moderno.

Monia Savioli