Cinema, vince ’Stupid Boy’

Si è chiusa con un grande successo di pubblico (1.200 le presenze) e con le premiazioni dei vincitori la 24esima edizione del festival Corti da Sogni. Il corto inglese ’The Stupid Boy’ di Phil Dunn si è aggiudicato l’European Sogni Award. La storia di un giovane neurodiverso che, attraverso la sua spontanea gentilezza verso gli altri, riesce a rompere gli schemi e la violenza della società ha conquistato la giuria. Nella sezione Made in Italy ha trionfato ’Hub’ di Francesco Barozzi; la categoria Sogni d’Oro (riservata ai corti provenienti al di fuori dell’Europa) è stata andata all’opera cinese ’Lili Alone’ di Zou Jing; per il cinema d’animazione, il Premio Giuseppe Maestri è andato alla magnifica e toccante opera, proveniente dalla Giordania, ’Zoo’ di Tariq Rimawi; il voto del pubblico in sala, per la categoria ’Creatività in corto’, ha premiato la divertente commedia Disappeared Internet di Matteo Cirillo e Bonolis Bros.

Ancora: gli studenti della classe seconda C del liceo scientifico Oriani hanno premiato, nella categoria Film School, l’opera tedesca ’Get home safe’ di Tamara Denic; per le scuole medie, per la categoria Mitici Critici, la classe seconda D della Guido Novello ha premiato l’opera neozelandese ’Fetch’ di Sam Gill; nella categoria ’Green Planet’, la giuria composta dalla classe seconda E dell’istituto Montanari ha premiato il britannico ’Footsteps on the wind’ di Maya Sanbar, Faga Melo e Gustavo Leal.