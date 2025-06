CineSpeyer, ultimi film. Due opere dedicate a Iran e Afghanistan

CineSpeyer propone due proiezioni curate dal gruppo Emergency e Amnesty. Alle 21 di stasera verrà proiettato ’Jung-Nella terra dei Mujaheddin’, film documentario girato in Afghanistan, in occasione del viaggio che portò Gino Strada con Ettore Mo, inviato speciale del “Corriere della Sera”, alla costruzione del primo presidio sanitario per i feriti della guerra ad Anabah.

Venerdì sera toccherà a ’La bambina segreta’, film documentario del 2024 per la regia di Ali Asgari. Il film racconta la storia di una ragazza che studia e lavora a Teheran e si trova a dover nascondere improvvisamente la figlia, nata da una relazione di cui la sua famiglia è all’oscuro. L’ingresso è libero. Per informazioni: CittAttiva, 0544.482052