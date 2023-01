Cinghiali anziché maiali nel recinto: marito e moglie assolti, ma allevamento confiscato

L’allevamento non era autorizzato, e sotto questo aspetto erano già incorsi in una sanzione amministrativa. In Tribunale, marito e moglie di Riolo Terme erano accusati della detenzione in un recinto di fauna selvatica, nella fattispecie una ventina di cinghiali anziché comuni maiali, specie ritenute pericolose per la salute e l’incolumità pubblica, nonché provenienti da riproduzione in cattività. Trattasi di reati previsi dalle leggi di settore. Il giudice, Roberta Bailetti, da un lato ha assolto i due imputati, dall’altro ha disposto la confisca dell’allevamento, che i carabinieri forestali di Brisighella già avevano messo sotto sequestro.

Il viceprocuratore Adolfo Fabiani, nel rimarcare che quell’allevamento in località Rio Basino fosse del tutto sprovvisto di autorizzazioni, e segnalato ai forestali delle guardie zoologiche, chiedeva come condanna per entrambi un mese di arresto. Sentito come testimone della difesa, un veterinario aveva spiegato che in quell’allevamento effettivamente erano presenti specie diverse, dai cinghiali ai maiali thailandesi, precisando che l’ibridazione potrebbe non essere stata fatta appositamente in cattività, dato che ad attirare i cinghiali spesso sono il cibo e le femmine, e una volta entrati nel recinto si accoppiano. Secondo il legale degli imputati, avvocato Nicola Festa, il processo non verteva sull’autorizzazione, già oggetto di procedimento amministrativo, bensì sul fatto che i proprietari avessero coscienza o meno di stare allevando animali selvatici. A tale proposito, ha rimarcato il legale – che preannuncia appello contro la decisione di confisca ritenendola non allineata alla scelta assolutoria – già in sede di indagini l’Ispra – Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale – aveva precisato come "la tassonomia della specie" sia "complessa a causa della naturale interfecondità" tra animali selvatici e domestici. In particolare, il cinghiale "può incorciarsi con razze di maiali" ed "eventuali ibridi potrebbero essere assai difficili da riconoscere".

l. p.