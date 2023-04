Cinquanta danzatori da tutta Italia a Palazzo Milzetti per il ballo ottocentesco

Come nel Risorgimento. Successo di pubblico ieri per il ‘Gran ballo di Apollo’, organizzato a Palazzo Milzetti dal Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna e dalla Società di Danza di Faenza. Per tutto il pomeriggio più di cinquanta danzatori in costumi ottocenteschi si sono alternati nella sala di Apollo e nella sala di Achille in un susseguirsi di quadriglie, mazurke, valzer, marce, pas de trois e double triumph, su musiche prevalentemente di Strauss ma che hanno abbracciato anche il repertorio verdiano e quello più contemporaneo di Šostakóvic. Per l’evento, come accade regolarmente in occasione dei balli della Società di Danza, si sono radunati ballerini da varie parti d’Italia: oltre che da Bologna, Ferrara e Modena, alcuni sono arrivati a Palazzo Milzetti addirittura dal Piemonte e dalle Marche. Benché abituati a esibirsi in palazzi storici, i danzatori sono stati equanimi nel giudicare la sala di Apollo e la sala di Achille come due dei luoghi più suggestivi in cui hanno danzato. Al termine del ballo per loro è stato allestito un piccolo rinfresco nel cortile interno del palazzo, all’ombra degli alberi che popolano il giardino. Fra il pubblico molti hanno notato come tra i danzatori i gentiluomini fossero in minoranza rispetto alle dame. Un qualcosa che è dettato dalla maggior popolarità del ballo ottocentesco fra il pubblico femminile, ma che ricrea alla perfezione situazioni rispondenti a quanto avveniva nell’Ottocento: "Va infatti ricordato – spiega Eleonora Morini, capofila della sezione faentina della Società di Danza – che pure nell’Ottocento, agli eventi mondani, le donne erano più numerose degli uomini. Questi ultimi infatti erano spesso in viaggio fra i loro vari possedimenti, oppure impegnati in attività militari le quali, in occasione dei vari conflitti, mietevano molte vittime fra la popolazione maschile".

L’evento fa parte della rassegna che celebra Felice Giani a duecento anni dalla morte, ma anche del più generale programma di apertura al mondo esterno del museo, voluto dalla nuova direttrice Elena Rossoni, in carica da circa un anno. Per Palazzo Milzetti, oggetto di recenti restauri, si tratta di una ‘seconda primavera’, che dovrebbe culminare con la possibilità di rendere nuovamente visitabile la terrazza affacciata sul giardino – uno dei gioielli più pregiati dell’intero complesso – e, un domani, con il ricongiungersi della porzione di cortile del palazzo con l’altra metà oggi di pertinenza della Ferrovie, dove sorge la capanna realizzata a metà Ottocento da Romolo Liverani.

Filippo Donati