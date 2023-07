Cinquant’anni di concerti corali Premiati domenica i Tallis Scholars

IL premio Ravenna Festival 2023 è stato conferito ai Tallis Scholars. La consegna del riconoscimento è stata effettuata in occasione del concerto a Sant’Apollinare in Classe. Il loro nome è sinonimo della massima qualità del canto corale a cappella: con la guida costante, fin dalle origini, di Peter Phillips, i Tallis Scholars hanno saputo diffondere la polifonia sacra a ogni latitudine, ricevendo consensi unanimi e riconoscimenti prestigiosi. E domenica, in occasione del loro concerto numero 2500, i Tallis Scholars hanno ricevuto il Premio Ravenna Festival 2023, così celebrando il 50° anniversario della loro fondazione e, al tempo stesso, il dialogo con il Festival, di cui sono stati ospiti tre volte. Il premio è rappresentato da un’opera in mosaico realizzata da Marco Bravura, un modello in scala delle due fontane “Ardea Purpurea” collocate a Beirut e Ravenna.