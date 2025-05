Cinquant’anni di Passatore: corse e passione

La più bella del mondo. È questo lo slogan che accompagna la ‘100 Km del Passatore’ ultramaratona che attraversa l’Appennino tosco-romagnolo partendo da Piazza della Signoria a Firenze fino al traguardo in Piazza del Popolo a Faenza. Quest’anno per l’edizione numero cinquanta sono state numerose le iniziative organizzate al fine di celebrare l’importante ricorrenza. Dalla presentazione del libro ‘Io c’ero - Mezzo secolo di Cento’ scritto da Alessandro Bucci, ai workshop e alle conferenze con tantissimi ospiti, senza dimenticare le premiazioni per i vincitori dei concorsi indetti dall’associazione 100 Km del Passatore. Ieri sera inoltre la vigilia è stata celebrata con una serata di gala, condotta da Iader Giraldi e da Maria Pia Timo con la partecipazione di tanti personaggi iconici e allietata dalla Metallurgica Viganò. Un corollario degno di nota alla corsa che prenderà il via oggi alle 15 da Firenze con 3586 partecipanti tra i quali figurano 730 concorrenti emiliano romagnoli. I primi sei che giungeranno al traguardo riceveranno l’abbonamento digitale al ‘Carlino’. Complessivamente sono 1568 gli atleti all’esordio assoluto, 704 sono le donne in gara e oltre 110 atleti sono stranieri provenienti da 38 nazioni differenti. Tra le squadre più numerose spicca la Leopodistica, associazione sportiva faentina, e complessivamente saranno circa 200 i faentini in gara tra cui il consigliere comunale Alessio Grillini che ha fatto sapere di voler competere per il podio. Tra i favoriti per la vittoria finale però figurano David Colgan, già secondo al Passatore dello scorso anno, e Manuel Duarte Oliveira. Tra le donne, la vincitrice dello scorso anno Federica Moroni concorrerà per mantenere il titolo. Arriverà al traguardo sicuramente, ma nelle vesti di direttore di gara come lo scorso anno, Giorgio Calcaterra, podista plurivincitore della Cento. Già dalla mattinata di oggi alcune novità interesseranno la città, come il mercato cittadino spostato in altre piazze del centro storico.

In attesa dell’arrivo dei vincitori nel pomeriggio si terranno concerti musicali a cura di Artistation e del Coro Giovanile di Faenza. Dalle 18.45 è atteso l’arrivo delle staffette: prima l’I.C. San Rocco, poi la Color Run di ‘Gioca lo sport senza frontiere’, quindi sarà il turno della staffetta dell’Asd Disabili, e infine dalle 20,30 arriveranno le staffette di ‘Sulle ali della mente’, del Liceo Torricelli-Ballardini ed I.C. Europa e infine quella del Csi e Atletica 85. Dalle 21,30 inizierà l’attesa per l’arrivo del primo concorrente che taglierà il traguardo, accompagnato dalle chiarine del Gruppo Municipale del Niballo. La gara sarà seguita da Sport2U con una diretta commentata fino all’alba di domenica. La corsa prevede anche importanti iniziative sociali come 100 km per 100 donne, ed il premio Anfass per il terzo classificato categoria uomo e donna, oltre alla lotteria 100 premi per 100 km. Lungo il percorso ci sono diverse interruzioni e deviazioni dovute al ripristino delle infrastrutture causate dagli eventi alluvionali. Anche questo un tema che lega i territori toscano e romagnolo e sul quale si concentra questa edizione della ‘Cento’, la cinquantesima, quella della ripartenza.

Damiano Ventura