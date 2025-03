Cinquant’anni fa moriva Emma Calderini. Illustre costumista

Cinquant’anni fa, il 4 marzo del 1975, moriva a Medesano (Parma) Emma Calderini, indiscutibile regina del “come vestivamo”. Nata a Ravenna nel 1899, infatti, Emma Calderini è stata una illustre costumista che ha dedicato tutta la sua vita allo studio del nostro abbigliamento. Per pubblicare “Il costume popolare italiano”, edito nel 1934 da Sperling e Kupfer in una magnifica edizione numerata, Emma percorse tutta l’Italia, isole comprese, visitando fiere e sagre, svuotando armadi e bauli, e interrogando vecchie contadine alla ricerca di abiti antichi della nostra gente che riassunse in duecento tavole a colori.

Instancabile ricercatrice, nel 1963 pubblicava “Acconciature antiche e moderne”, una accurata storia delle acconciature dall’epoca dei greci fino ai nostri giorni. Considerata una autorità nel suo campo, la rassegna torinese “Cent’anni di moda” tenuta a Torino nel 1961 incaricò Emma a scegliere i 250 costumi da esporre. Va ricordato anche la sua collaborazione a riviste di moda (Alba, Grazia…) e alla Domenica del Corriere. Dopo aver lavorato come figurinista nei più prestigiosi teatri italiani, Emma riordinò i costumi del Museo di etnografia italiana di Villa d’Este presso Tivoli che da anni giacevano dimenticati nei sotterranei. Fu anche consulente del Centro delle arti e del costume di Palazzo Grassi. Ma forse la sua popolarità è legata alla televisione quando disegnò gli abiti dei kolossal “Il mulino del Po” (1963) e “I promessi sposi” (1967) per la regia di Sandro Bolchi. E a proposito del “Mulino del Po” il professor Umberto Foschi ricorda che Emma ebbe una animata discussione con Raf Vallone. L’attore, che interpretava la figura di Lazzaro Scacerni, voleva a tutti i costi indossare una maglietta bianca mentre Emma gli fece presente che all’epoca i popolani romagnoli e ferraresi non indossavano magliette di quel tipo da portare sotto la camicia. Molte sue opere sono ancora inedite e fra queste va ricordata una ricerca sugli abiti dei religiosi, un lavoro che ebbe l’incoraggiamento del cardinal Montini, futuro papa Paolo VI, che le fece avere un permesso speciale per poter accedere anche nei conventi di clausura. Nel 1955 Emma disegnò i costumi indossati durante la cerimonia della consegna dell’olio alla Tomba di Dante. A Ravenna frequentò l’Istituto magistrale, l’Accademia di Belle arti e il Conservatorio Verdi dove studiò l’arpa, strumento per il quale aveva dimostrato una particolare inclinazione.

Franco Gàbici