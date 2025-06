Cinque gatti abbandonati in un fosso dentro scatoloni: due sono morti

Non si fermano le malvagità compiute contro gatti e cuccioli di gatto. A denunciare due episodi di assoluta gravità, accaduti nell’arco di poco più di tre settimane è la sezione Enpa di Lugo. L’ultimo, in ordine temporale, è accaduto domenica 8 giugno. Era da poco passato mezzogiorno quando Donatella Ricci, residente a Massa Lombarda, ha ricevuto la telefonata del fratello Vanni e della cognata Elisa Giacomoni che, al rientro da una passeggiata fatta in via Nuova al confine fra Massa e Mordano, hanno trovato una scatola di cartone fra le erbacce. Incuriositi dal flebile miagolio che sentivano si sono calati nel fosso per controllare. La scatola era vuota ma il fondo era rotto. Così si sono messi a cercare e nei dintorni hanno individuato un cucciolo scheletrico e con gli occhi pieni di pus impigliato in mezzo ai rovi. Dopo aver avvertito i volontari dell’Infermeria felina, le ricerche sono proseguite. Dotati di cesoie e forbici per tagliare i rovi e telefono alla mano per diffondere la riproduzione del miagolio di mamma gatta, Donatella, Vanni ed Elisa hanno scoperto l’esistenza di altri due gattini in condizioni ormai critiche. Immediatamente è iniziata la corsa verso l’Infermeria per cercare di salvarli. Ora i tre piccoli sono stati affidati a una balia che li segue minuto per minuto. A pochi metri di distanza però c’era una seconda scatola, appositamente sigillata con nastro adesivo: all’interno c’erano due gattini morti per asfissia o per l’urto dovuto al possibile lancio da un’auto in corsa vista la presenza di sangue. Non molto lontano da quell’area, il 18 maggio scorso, in via Pigno a Bagnara di Romagna, dei colpi ad aria compressa esplosi, hanno colpito e ferito gravemente un gatto stanziale di colonia che è riuscito a salvarsi soltanto dopo due delicati interventi eseguiti da una clinica privata. La denuncia effettuata dall’Enpa è stata depositata in Procura.

"Episodi così gravi lasciano sgomenti – commenta Marianna Gianstefani, presidente dell’Enpa di Lugo –. Che ci siano esseri capaci di commettere tali crudeltà fa rabbrividire pensando a che tipo di persone possano essere o diventare. Non è accettabile vedere dei cuccioli di neppure un mese gettati dove si sperava nessuno li trovasse per farli morire di stenti. Facciamo appello a chi abita in zona: se riconoscete i gattini o avete informazioni per aiutarci chiamateci al 329.3163050. Il disegno di legge sui reati contro gli animali recentemente approvato dal Senato inasprisce le pene e riconosce gli animali come vittime dirette come portatori di diritti non più solo come oggetto di un sentimento umano. E se notate scatole abbandonate ai bordi delle strade o vicino ai cassonetti fate sempre attenzione e provate a controllare perché al loro interno potrebbe esserci una vita che chiede aiuto"

Monia Savioli