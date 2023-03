Cinque luoghi di artisti faentini riconosciuti ’Casa di persone illustri’

Cinque luoghi di artisti faentini riconosciuti dalla Regione ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’. Case e studi dove artisti, scienziati, personaggi storici o coloro che con il loro lavoro e passione hanno lasciato un segno nella comunità, sono spesso particolarmente suggestivi e, grazie all’attenzione che enti pubblici e privati, mostrano nei loro confronti per mantenerli e organizzare aventi al loro interno, diventano meta di un turismo culturale che sta diventando sempre più importante.

Per questo motivo la Regione Emilia Romagna, nel 2022 ha voluto una legge per poter valorizzare questi luoghi. Il Settore patrimonio della Regione ha individuato oltre novanta realtà che rappresentano le Case-Museo, dimore di artisti, personaggi storici e famiglie illustri, risalenti in prevalenza agli ultimi due secoli, che fanno parte del lascito di valori che hanno trasmesso e che occorre custodire e tramandare.

La Regione, per valorizzare la case-studio ha quindi deciso di istituire un bando, rivolto a enti pubblici e privati, per candidare questi luoghi per ottenere il riconoscimento del Marchio ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’. In tutta la regione tra le domande ammesso 64 sono state le realtà che si sono candidate a ottenere il riconoscimento.

Dopo la disamina dei requisiti richiesti, attraverso una recente delibera regionale, è stata pubblicata la lista della 52 Case-Museo che hanno ottenuto il ‘marchio’. A Faenza cinque i luoghi ammessi: la Casa Museo Raffaele Bendandi, lo Studio di Ivo Sassi, entrambi di proprietà del Comune; di privati: la Casa Museo Carlo Zauli, il Museo Guerrino Tramonti e Casa Ferniani. Il riconoscimento darà la possibilità di poter partecipare a bandi per ricevere risorse da investire nella promozione turistica e culturale ma anche per piccoli interventi e aggiornamenti strutturali".

Ai siti faentini, in provincia di Ravenna da segnalare che sono stati inseriti tra le ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’ altre realtà: il Capanno Garibaldi, Casa Rossini a Lugo, la Casa Studio Giulio Ruffini a Mezzano di Ravenna, Casa Varoli a Cotignola e infine anche il Museo Francesco Baracca sempre a Lugo.