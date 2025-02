Cinque manifesti del Pd nelle vie della città: "Per raccontare la Ravenna del futuro"

Nei prossimi giorni prenderà il via la campagna di affissioni del Partito Democratico di Ravenna, con cinque manifesti che raccontano alcune delle tappe fondamentali del lavoro politico svolto negli ultimi anni. "Abbiamo scelto di lanciare questa campagna perché vogliamo condividere con la cittadinanza i progetti e i risultati ottenuti, continuando a investire nel futuro della nostra città – dichiara Lorenzo Margotti, segretario comunale del Pd –. Ravenna è una realtà che cresce e si trasforma, e il Partito Democratico ha sempre lavorato per renderla più attrattiva, sostenibile e attenta ai bisogni delle persone".

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle prossime elezioni amministrative: "Se da un lato guardiamo già alla costruzione del nuovo programma per il futuro di Ravenna, dall’altro vogliamo mettere un punto su quanto è stato fatto e su ciò che è in via di realizzazione dalla giunta guidata da Michele de Pascale – sottolinea Margotti –. Crediamo che sia fondamentale rendere chiaro il lavoro svolto in questi anni, i risultati ottenuti e gli obiettivi ancora da raggiungere". I manifesti metteranno in evidenza le principali azioni portate avanti dall’amministrazione, con un focus su cinque ambiti strategici: i servizi pubblici, con particolare attenzione agli asili nido e al sostegno alle famiglie; la mobilità sostenibile, per migliorare il trasporto pubblico e ridurre l’impatto ambientale del traffico; gli spazi verdi e gli alberi, per una città più vivibile e attenta alla qualità della vita; gli investimenti del Pnrr per le nuove generazioni; il potenziamento del porto, per favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio. "Investimenti frutto di una visione di lungo periodo: Ravenna può crescere solo se tiene insieme produttività, servizi e sostenibilità".