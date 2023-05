Cinque milioni di euro per il porto canale

In arrivo tanti interventi pubblici a Cervia dopo che il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025. Si inizia con l’importante acquisto dell’area ex Garage Europa a Milano Marittima e l’allestimento a parcheggio per 4.250.000 euro. Altri interventi pubblici messi in programma sono la manutenzione delle strade comunali della costa e del forese (2.300.000 euro), l’inizio del primo stralcio del nuovo parco urbano (2.300.000 euro), il consolidamento della sponda sinistra del porto canale di Cervia (5.000.000 di euro), la realizzazione del primo stralcio dell’ampliamento della casa di riposo Busignani (800.000 euro), i lavori per il collegamento della ciclabile via Sant’Andrea-Via Bollana (400.000 euro), interventi sulle scuole (650.000 euro), allestimento dell’area esterna di palazzo Guazzi (400.000) e le manutenzioni dei sottopassi Fusconi e Bova. "Con notevoli sforzi siamo riusciti a non aumentare la pressione fiscale ai cittadini e alle imprese, nonostante le difficoltà dovute all’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, che ha determinato un forte aumento del tasso di inflazione e conseguentemente dei tassi di interesse – spiegano il sindaco Massimo Medri e il vicesindaco assessore al Bilancio Gabriele Armuzzi –. È chiaro l’impegno dell’Amministrazione di evitare l’aumento della pressione fiscale, di continuare a erogare servizi di buona qualità e di sostenere manifestazioni ed eventi importanti per l’economia turistica di Cervia".

Il rendiconto dell’esercizio 2022 si è chiuso con un risultato utile di 958.000 euro di avanzo, destinato al riequilibrio della spesa corrente 2023 per non aumentare la pressione fiscale e dare un sostegno a famiglie e imprese. Nella redazione del bilancio di previsione 2023 l’Amministrazione comunale non ha aumentato la pressione fiscale, per non incidere ulteriormente sui cittadini in questo momento economico particolarmente critico mantenendo l’Irpef ai livelli più bassi della provincia. Dunque, aliquote tributarie di Imu, addizionale Irpef e imposta di soggiorno inalterate, fondi a sostegno di imprese, famiglie e aiuti per il caro bollette per un totale di un milione di euro.

Ilaria Bedeschi